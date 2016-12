pub

São duas edições limitadas, do modelo Cosmolite, que chegam para diretamente para os apaixonados pela arte de Magritte e pela fiel companheira de viagens: Samsonite. Um dos ilustres pintores belgas do século XX, René Magritte continua a inspirar ao longo dos anos pelas incríveis pinturas surrealistas que deixou no mundo.



Duas das mais famosas obras figuraram agora nas malas de viagem da Samsonite, "The Son of The Man" "Sky Bird" ganham protagonismo no modelo Cosmolite, a coleção bestseller da linha Curv, graças ao seu design, resitência e leveza. Na parte interior de ambos os modelos podemos ainda encontrar a pintura "The Curse". Assim, estas malas de viagem tornam-se não só verdadeiros objetos de desejo, como peças de arte.