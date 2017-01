O ator Bryan Cranston disse ‘Sou muitas vezes questionado sobre o que acharia Lyndon Johnson (36º presidente dos Estados Unidos) acerca de Donald Trump. E eu sinceramente diria que o 36º colocaria o seu braço à volta do 45º e desejar-lhe-ia sucesso’

A atriz Sarah Paulson fez um pedido à audiência: ‘Gostaria de fazer um pedido a todos aqueles que possam, o pouco dinheiro que tenham, por favor façam um donativo à ACLU (American Civil Liberties Union)… para protegermos os direitos e liberdades de todos neste país. Esta é uma associação vital que depende totalmente do nosso apoio’

A atriz Alia Shawkat (ao lado de Steven Yeun) proferiu as palavras de boas-vindas em árabe ‘Assalamu Alaikum’, como forma de protesto.

O ator William H. Macy agradeceu a Donald Trump por’ fazer com que Frank Gallagher (personagem que interpreta na série Shameless, de um pai de família alcoólico) parecer normal’

Também Kerry Washington revelou em entrevista na passadeira vermelha : ‘Muitas pessoas insistem em dizer que os atores devem manter-se de boca fechada no que à política diz respeito. Mas a verdade é, aconteça o acontecer, os atores são activistas porque nós representamos a humanidade e os valores de todas as pessoas. A união ajuda-me a fazer isto. Eu sou a Kerry Washington e sou uma atriz’

Ashton Kutcher revelou que ‘todos aqueles que estão nos aeroportos e que pertencem à minha América, vocês são parte da matéria da qual todos nós somos feitos…nós damos-vos as boas vindas’.

Mahershala Ali proferiu algumas palavras acerca da sua própria experiência pessoal: ‘Nós acabamos por ser apanhados em detalhes que fazem de todos nós diferentes uns dos outros. Eu acho que existem duas maneiras de encarar isto. Existe a oportunidade de olharmos para a ‘ADN’ de uma pessoa e as características que fazem dela uma pessoa única. E existe a hipótese de fazer disto uma guerra, e fazer ver que uma determinada pessoa é diferente de mim e por isso não gosto dela, portanto vamos à guerra.’

Taylor Schilling disse também durante o seu discurso que ‘O que nos une é mais forte do que as forças que teimam em dividir-nos’

David Harbour disse ‘Estamos unidos em relação ao facto de sermos todos seres humanos e estamos todos juntos neste sentimento de dor, e nesta maravilhosa e misteriosa corrida que é estarmos vivos. Nós vamos, tal como o Chief Jim Hopper (personagem interpretada pelo ator na série Stranger Things), dar um murro na cara daqueles que procuram destruir os fracos e os marginalizados e vamos fazê-lo com toda a alma, com todo o coração e com toda a alegria’.

Os atores Simon Helberg e Jocelyn Towne surgiram na passadeira vermelha com mensagens diretas: ‘Bem-vindos Refugiados’ e ‘Deixe-os entrar’

pub

Grandes nomes de Hollywood juntaram-se para celebrar a 23ª edição dos SAG Awards, em Los Angeles, e aproveitaram o momento para marcar posição contra a mais recente medida de Donald Trump.

A cerimónia decorreu um dia depois de ter sido posta em vigor uma lei que passou a banir a entrada de muçulmanos nos Estados Unidos. A ordem foi dada pelo actual Presidente dos Estados Unidos, no passado sábado, e impediu que entrassem no país cidadãos do Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria, Iémen e Irão. A caos instalou-se em vários aeroportos dos Estados Unidos e realizaram-se mesmo várias manifestações por todo o país.

Veja aqui alguns dos mais emblemáticos discursos da noite dos SAG Awards.



Elenco de Stranger Things:





Ashton Kutcher

Mahershala Ali

John Lithgow

Elenco Orange is the New Black

Sarah Paulson