pub

Terra do Sempre Grândola

O sítio Localizada em Grândola, a Terra do Sempre é um turismo rural perfeito para quem viaja com crianças. Há cinema ao ar livre, passeios à Quinta da Gertrudes – onde toda a família pode alimentar os animais e aprender como se vive no campo – e uma multiplicidade de espaços para momentos especiais, seja "estar à conversa no alpendre" pela noite dentro, beber um copo no honesty bar ou degustar a gastronomia alentejana. Alice, Peter Pan, E Foram Felizes para Sempre, Romeu e Julieta, Mil e uma Noites, Tom Sawyer e Robin Hood são as histórias que inspiraram os temas dos sete quartos do hotel, ilustrados por Alexandra Prieto. Divididos por três áreas – casa principal, casa agrícola e cabanas de madeira –, os quartos têm paredes transformadas em janelas, com vista generosa para uma paisagem a perder de vista ou, neste caso, a fixá-la.





Imperdível Ao sábado, os jantares do monte, com Bárbara, Pedro, Luísa e Gertrudes, os elementos da família, a fazer as honras da casa.





Preços Morada EN 120, Grândola. Tel.: 93 411 46 19. Reservas reservas@terradosempre.pt . www.terradosempre.pt



Torre de Palma Wine Hotel Monforte, Portalegre

O sítio Inspirada na Villa Romana de Torre de Palma, um importante vestígio arqueológico da região, e na vida da distinta família Basilii (antigos habitantes da villa), esta unidade de turismo rural é um sítio onde o peso da história só rivaliza com a qualidade do sossego. Pode relaxar no Spa & Wellness, degustar a cozinha do chef Filipe Ramalho no restaurante Basilii, provar vinhos na adega e também acompanhar o processo de produção do vinho, durante as épocas vinícolas. No coração do Alentejo, o Torre de Palma tem 19 quartos e suites decorados com elementos da cultura alentejana e recentemente integrou a rede internacional Design Hotels.





Imperdível Experimentar aulas de hipismo, de volteio ou sela, no Centro Equestre. Caso leve crianças, elas poderão ajudar a escovar os cavalos e alimentá-los, seguindo-se um passeio no picadeiro.





Preços Morada Herdade de Torre de Palma, Monforte. Tel.: 245 03 88 90. Reservasreservas@torredepalma.com . www.torredepalma.com



São Lourenço do Barrocal Monsaraz

O sítio Era um antigo monte alentejano e propriedade agrícola produtiva até se tornar um retiro rural (de cinco estrelas) situado entre as vinhas, carvalhos e oliveiras centenárias da paisagem encantadora de Monsaraz. Além de convidar a uma verdadeira experiência de herdade, conta com uma adega para a criação de vinhos de marca exclusiva, um restaurante farm to table onde a simplicidade (deliciosa!) da cozinha alentejana é requisito obrigatório, uma loja com produtos de artesanato contemporâneo português, um Spa com assinatura austríaca, uma piscina exterior, jardins e pomares, uma horta biológica e cavalariças com picadeiro – tudo atividades para fazer em família. Há quartos, suites ou casas, e todos os espaços possuem uma curadoria criteriosa de antigas peças de mobiliário.

Imperdível O programa Caça ao Tesouro, destinado às crianças. Há um mapa do tesouro e um baú recheado de surpresas à espera de serem descobertas, ao mesmo tempo que se vão explorando alguns dos sítios mais emblemáticos do local.





Imperdível O programa Caça ao Tesouro, destinado às crianças. Há um mapa do tesouro e um baú recheado de surpresas à espera de serem descobertas, ao mesmo tempo que se vão explorando alguns dos sítios mais emblemáticos do local.





Preços Morada São Lourenço do Barrocal, Monsaraz. Tel.: 266 24 71 40. Reservas reservations@barrocal.pt . www.barrocal.pt

Train Spot Guesthouse Marvão

O sítio Alojada na histórica estação ferroviária de Marvão/Beirã, criada no século XIX e classificada como Património Arquitetónico, a Train Spot Guesthouse é o destino de eleição para quem quer ter a experiência de sonhar e acordar numa estação da era industrial.A unidade dispõe de quartos duplos ou triplos (com casa de banho partilhada ou privativa) e apartamentos para duas ou quatro pessoas.

Imperdível Alugar uma bicicleta e passear pelos caminhos rurais para ver monumentos, ao mesmo tempo que aprecia as paisagens alentejanas do parque natural da Serra de S. Mamede.





Preços Morada Estação ferroviária de Marvão, Largo da Alfândega, Beirã. Tel.: 96 334 02 21. Reservasinfo@trainspot.pt .



Beja Herdade da Malhadinha Nova | Country House and Spa

O sítio A Herdade da Malhadinha Nova fica na pequena aldeia de Albernoa, inserida num projeto vitivinícola onde o som dos pássaros é a única música que se ouve, seja dia ou noite. A herdade tem dez quartos, um restaurante, uma adega, uma piscina e programas que podem ser personalizados através do serviço Tailor Made, que inclui atividades como massagens românticas, piqueniques gourmet ou workshops de pastelaria tradicional alentejana.





Imperdível Provar a cozinha de autor no Malhadinha – Wine & Gourmet, inspirada em pratos típicos alentejanos, recriados pelo chef Joachim Koerper. O Menu Gourmet inclui três pratos e custa €40 por pessoa (sem bebidas) com oferta de um Jeep Safari para ver a herdade, visita à adega e prova de três vinhos.





Preços A partir de €250 por noite, com pequeno-almoço incluído. Morada Albernoa, Beja. Tel.: 284 96 54 32. Reservas geral@malhadinhanova.pt. www.malhadinhanova.pt





Sobreiras - Alentejo Country Hotel Grândola

O sítio Uma herdade localizada em Grândola, o Sobreiras - Alentejo Country Hotel fica perto das praias do litoral alentejano e é a prova viva de que há um mundo de possibilidades no que respeita a programas no Alentejo. Como sejam: dar umas braçadas na piscina, correr pelos campos de jogos, passear a pé ou de bicicleta, ler um livro, fazer uma sesta numa cama de rede ou descobrir os animais que por lá habitam. A Herdade do Vale das Sobreiras tem quartos duplos e suites, sendo que as suites têm um agradável terraço de onde é possível avistar a magnífica paisagem de sobreiros e pinheiros mansos.





Imperdível Observar o infinito do céu estrelado e a chuva de estrelas, um fenómeno que é comum poder observar na zona.