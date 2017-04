pub

Em 2015, Rio Ferdinand perdeu a mulher, vítima de cancro, e, desde então, vive sozinho com os três filhos pequenos. Rebecca Ellison morreu com cancro da mama, em maio de 2015, com apenas 34 anos. Passado mais de um ano, o canal de televisão britânico BBC apresenta agora um documentário sobre a vida do ex-jogador de futebol após o trágico acontecimento.

O documentário acompanhou o antigo capitão do Manchester United durante um período, no qual ele entrou em contacto com outras famílias que se encontram a passar pelas mesmas dificuldades. Um dos enfoques do documentário está precisamente nos apoios disponíveis para todos os pais e crianças que sofrem este tipo de perda.

Com a divulgação deste documentário, o atleta pretende ajudar outras pessoas que estejam a passar pelo mesmo. No seu caso, estar em contacto com outros viúvos e com histórias idênticas à dele deu-lhe esperança: "Foi quando comecei a sorrir e acho que talvez haja uma hipótese de voltar a ser feliz."

No documentário, Rio Ferdinand confessou que só depois da morte da mulher descobriu o quão difícil é ser pai. Só a partir daí conseguiu dar valor ao trabalho dela enquanto mãe de Lorenz, na altura com nove anos, Tate, de seis, e Tia, de quatro.

"Ela costumava fazer as camas deles de uma determinada maneira e, quando eles me disseram, senti-me mal e pensei: ‘O que quer que faça não vai ser bom o suficiente’", revelou o antigo defesa.

O documentário será transmitido na próxima terça-feira, 28 de março, pelas 21 horas, no canal BBC One.