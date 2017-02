O desafio, um retiro da Injoy Retreats , são 4 dias longe da civilização, numa viagem até à natureza. O destino é o Monte Velho, um Eco Resort na Carrapateira, um lugar especial pela sua envolvência com a Natureza e beleza natural. Os retiros da Injoy Retreats são ideais para quem procura voltar a ligar-se a si mesmo, longe da rotina do dia a dia, e do stress e, para além disso, reconectar-se à Natureza.A decorrer entre os dias 25 e 28 de Fevereiro (das 10h00 horas do primeiro dia às 18h00 horas do último) o retiro Wild Spirit dará a oportunidade de vivenciar e aprender com as qualidades da Terra, da Água, do Ar e do Fogo - que ao longo dos tempos têm sido os guias e mestres na evolução da consciência humana. Segundo a Injoy Retreats, a magia acontece quando integra em si mesmo os 4 elementos.