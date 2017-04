As sobremesas e os doces não têm de ser cortados radicalmente só porque o verão está à porta. Fizemos um workshop de sobremesas saudáveis (e fáceis de fazer) com a fundadora do The Love Food, Maria de Oliveira Dias. Partilhamos algumas.

pub

Bolo de coco da minha mãe

"Este é o bolo da minha infância, reinventado para ser mais leve e saudável, é certo, mas igualmente delicioso. Depois de experimentar esta receita com a cobertura de coco use-a como base e varie os sabores: junte maçã e canela, raspa de limão, morangos, o que preferir: é um básico perfeito e infalível!" Maria de Oliveira Dias

Para o creme

½ chávena de leite vegetal à escolha

1 chávena de leite de coco

1 colher de sopa de farinha de araruta ou de amido de milho

2 colheres de sopa de geleia de agave ou de arroz

Leve o leite ao lume. Dissolva a farinha de araruta numa chávena pequena com um pouco de leite e misture no leite que está ao lume. Adicione a geleia e mexa frequentemente até engrossar.

Retire do lume e reserve.

Para o bolo

2 chávenas de farinha de espelta ou trigo

6 colheres de sopa de açúcar de coco

2 colheres de chá de fermento

½ colher de chá de sal

½ colher de chá de bicarbonato de sódio

¾ chávena de banana esmagada (2 bananas bem maduras)

¾ chávena + 2 colheres de sopa de leite vegetal

1 colher de chá de vinagre de cidra

¼ chávena de geleia de agave

¼ chávena de óleo de girassol ou de coco

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Forre o fundo de uma forma redonda de 23 cm com papel vegetal.

Numa taça junte todos os ingredientes secos. Misture-os com uma colher.

Noutra taça esmague bem a banana e misture todos os ingredientes húmidos.

Junte os ingredientes secos aos húmidos e envolva.

Coloque a massa na forma e leve ao forno durante 45 minutos ou até estar dourado.

Cubra com o creme e polvilhe com coco ralado.

Quadrados de chocolate

Ingredientes para 12

Para a massa

1½ chávena de farinha de trigo integral ou de espelta

½ chávena de cacau

2 colheres de sopa de açúcar de coco ou mascavado

1 colher de chá de fermento em pó

½ colher de chá de bicarbonato de sódio

½ colher de chá de sal

2 chávenas de leite vegetal

1 colher de sopa de óleo de girassol

Para o recheio de mousse de chocolate

1 pacote de tofu sedoso

200 g de chocolate negro em tablete

2 colheres de sopa de geleia de agave ou de arroz

Para o pralinê

1 chávena de avelãs

3 colheres de sopa de açúcar mascavado

Confeção

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Para a massa de chocolate, misture os ingredientes secos numa taça. Adicione os ingredientes líquidos,

mexendo sempre, mas sem mexer demasiado, até obter uma massa. Deixe-a repousar durante 5 minutos.

Deite a massa no tabuleiro forrado com papel vegetal.

Estique-a bem com ajuda de uma espátula. Leve ao forno a 180 ºC, durante 10-15 minutos. Retire do forno e deixe arrefecer durante 5 minutos antes de aplicar o recheio.

Entretanto, faça o recheio de mousse de chocolate. Derreta o chocolate em banho-maria.

Bata o tofu no processador de alimentos até ficar cremoso. Junte o chocolate derretido e a geleia e bata até obter um creme uniforme. Leve ao frigorífico.

Para o pralinê, espalhe as avelãs num tabuleiro forrado com papel vegetal e toste-as no forno a 100 ºC, durante 10 minutos. Retire do forno e deixe arrefecer.

Triture as avelãs e o açúcar no processador de alimentos. (Se não utilizar as avelãs todas, guarde num frasquinho para ir usando sempre que precisar.)

Corte a massa em 3 retângulos iguais, barre-os com a mousse de chocolate e sobreponha-os. Guarde no frigorífico. Para servir, corte em quadrados e salpique com o pralinê.

Por Carolina Silva