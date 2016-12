pub

Sob o mote "Brincar também é aprender", o Lidl Portugal lança o LIDL SHOP, uma campanha de miniaturas colecionáveis que são a réplica de produtos reais de referência, que tem como objetivo primordial sensibilizar para a importância dos momentos de brincadeira em família enquanto fator de desenvolvimento das crianças e enquanto forma de passar conhecimentos sobre o mundo real, estimulando-lhes a autoconfiança, a autonomia e o desenvolvimento da linguagem e do pensamento.

Até 20 de novembro, por cada compra de 15 euros, os consumidores recebem uma das 40 miniaturas colecionáveis, entre as quais se encontram frutas e legumes, cereais e leite, massas, bolachas, ovos ou ainda papel higiénico e o famoso creme Cien, réplicas fiéis de produtos lideres de mercado em ponto XXS que prometem fazer as delicias dos mais novos e dos seus pais.

Para ainda mais horas de diversão com todos la em casa, os mais pequenos vão poder abrir o seu próprio supermercado com os 9 fantásticos acessórios que estarão disponíveis para venda nas lojas Lidl como a mini loja, onde se podem colocar os artigos colecionados, uma balança, um carrinho de compras, uma caixa registadora, o cesto, o camião e ainda dinheiro que no caso das notas podem ser utilizadas em brincadeiras divertidas na Kidzania. Um verdadeiro mini mundo que vem divertir os mais novos capacitando-os ainda para a realidade das escolhas responsáveis enquanto brincam aos supermercados.

Para Eduardo Sá, reconhecido psicólogo infantil: "Com efeito, nem tudo deve ser feito em função da escola, dos trabalhos de casa e das atividades escolares e extracurriculares. Brincar potencia o desenvolvimento infantil, já que assim a criança aprende a conhecer, a fazer, a conviver e, acima de tudo, aprende a ser, estimulando a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia e o desenvolvimento da linguagem e do pensamento. A participação e coordenação dos pais nas brincadeiras são importantes para fazer ligação com o mundo real, tornando estes momentos mais especiais para a criança e ajudando os pais a participar mais ativamente no desenvolvimento dos filhos".

O conceito de aprender enquanto se brinca será levado às escolas através de ações de sensibilização para estilos de vida saudáveis. Esta iniciativa que vai no seu 5º ano consecutivo e conta com o apoio da Direção-Geral da Saúde e pela Direção-Geral da Educação irá visitar 100 escolas de norte a sul do país. As escolas interessadas em receber esta ação poderão consultar o site www.lidl.pt para mais informações.