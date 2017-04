pub

A série 13 Reasons Why é a próxima a estrear na Netflix e é baseada no livro de Jay Asher com o mesmo título. A cantora Selena Gomez é quem está por detrás da série como produtora.





Há já algum tempo que Selena Gomez tem estado afastada dos olhares do público, devido à doença da qual revelou padecer – Lupus. A cantora optou por proteger-se durante uns tempos, de forma a recuperar dos efeitos secundários da doença. Ela que confessou também ter passado por ataques de pânico, volta agora a surgir com a estreia desta série televisiva, cuja apresentação mundial decorreu esta semana, em Berlim.





A adaptação conta a história de Hannah, uma rapariga que logo nos primeiros minutos da série percebemos que se suicidou. Antes disso acontecer, Hannah deixou uma série de cassetes de vídeo gravadas com as 13 razões que levaram ao seu suicídio. Cada cassete foi feita para uma pessoa em específico da vida de Hannah.





‘A coisa mais comum que ouço (por parte dos leitores) é "Este livro fez-me ver que até as coisas mais simples que eu faço podem ter um efeito gigantesco noutras pessoas"(…) Mas também ouço jovens dizerem-me "Eu tinha ideias meio suicidas até ler o seu livro, identifiquei-me com a Hannah, e no final queria que ela vivesse" ’, revelou o autor do livro Jay Asher, em 2011.





Em janeiro, Selena Gomez partilhou nas redes sociais um pequeno vídeo com imagens de algumas personagens da série e no qual aparecia como legenda: ‘Estou prestes a contar-vos a história da minha vida. Mais especificamente como é que a minha vida acabou.’ e ‘Todos eles a mataram’.





A série fala, portanto, de bullying, de vidas passadas em institutos, de depressão, da dificuldade de crescer em determinados ambientes, de não se saber como lidar com a pressão… uma série de temas, por vezes ainda tabu na sociedade atual. Temas que, pelos vistos Selena Gomez conhece bem e por essa razão terá querido fazer parte do projeto.





‘Estava a passar por um momento complicado quando a produção arrancou. Estive durante 90 dias a falar com jovens e isso bastou-me. (...) Quero fazer-lhes ver que me senti identificada. Eu também era um desastre’, confessou Selena Gomez durante a apresentação da série que estreia na Netflix a 31 de março.







A peek at a passion project I've been working on with @Netflix. @13ReasonsWhy arrives 3/31. A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Jan 25, 2017 at 8:10am PST

Por Ângela Mata