pub

A "Great Wine Capitals" é uma associação que reúne nove* das mais importantes regiões vitivinícolas do mundo e elegeu o novo Centro de Visitas da Quinta do Bomfim, da família Symington, como o vencedor Global na categoria de Serviços de Enoturismo, na edição de 2017 dos prémios Best of Wine Tourism.

A Quinta do Bomfim foi primeiramente distinguida a nível nacional, com o prémio da mesma categoria para 2017 e na cerimónia que ocorreu ontem, dia 10 de novembro no Porto, foi eleita como "Vencedora Global".

Os prémios entregues pelo Best Of Wine Tourism têm vindo a ganhar um grande reconhecimento internacional no sector dos vinhos e do enoturismo. A edição de 2017 contou com 28 candidaturas válidas das regiões do Douro e Porto, todas de elevada qualidade.

A Quinta do Bomfim conta com 76 hectares de área de vinha e está localizada na vila do Pinhão, na região do Alto Douro a Norte de Portugal. A propriedade foi adquirida originalmente pela Dow’s em 1896 e mais tarde pela Symington em 1912.

Com um investimento de 2,9€ milhões em obras, criando 8 postos de trabalho permanentes, a Quinta do Bomfim abriu em maio de 2015 o seu novo centro de visitas que proporciona uma experiência completa começando pelo museu, seguindo-se de uma visita guiada pela nova adega de lagares e o centenário armazém, onde envelhecem os melhores vinhos da marca Dow’s, e termina com uma prova de vinhos tendo o Douro como cenário de fundo.

Existe ainda a opção de fazer um passeio pelas vinhas e os visitantes podem escolher levar consigo um piquenique (sob pré reserva) até à casa dos Ecos onde poderão almoçar com uma vista inesquecível.