A partir do final do próximo ano já vai ser possível dormir numa cave de Vinho do Porto! O projeto The House of Sandeman Hostel & Suites resulta de uma parceria entre a Sogrape e o grupo The Independente Collective (MBD), que agora anunciam o investimento numa unidade turística focada num formato pioneiro. Este projeto assume-se como o primeiro branded hostel no mundo, onde o cliente terá a oportunidade de usufruir de um grande conjunto de experiências ligadas à marca de Vinho do Porto Sandeman.

Se para Duarte D’Eça Leal, Founder / Managing Partner at The Independente Collective, esta parceria se revela especialmente atrativa porque "permitiu não só criar um projeto diferenciador, mas também marcar a entrada do Grupo The Independente Collective na Região Norte", para Manuel Guedes, Administrador da Sogrape responsável pelo enoturismo, "esta é, sem dúvida, uma aposta inovadora num setor tão tradicional como o Vinho do Porto".

Aliás, o grande desafio por trás desta parceria prende-se precisamente com o rejuvenescimento desta categoria. Com mais de 200 anos de história, a Sandeman sempre foi uma marca inovadora que desde cedo procurou afirmar o Vinho do Porto através de um conjunto de experiências inesquecíveis. A esta atitude, a marca acrescenta agora uma série de locais ao seu serviço, pelo que depois das Caves, da Quinta do Seixo e do Sandeman Chiado, a parceria com o grupo The Independente Collective para o lançamento de The House of Sandeman Hostel & Suites promete resultar numa aliança perfeita.

As obras de remodelação do projeto que se localiza no interior do edifício das Caves Sandeman começam já em outubro e a sua abertura está prevista para o último trimestre de 2017.

O novo Hostel contará com 10 suites e cinco camaratas, num total de 73 camas,um restaurante, uma esplanada, um bar, uma sala de convívio e uma sala para eventos.