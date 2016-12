pub

A Gelataria Fragoleto foi a vencedora do "Prémio do Júri" "do concurso GELATO ITALIANO – O MELHOR GELADO ITALIANO EM PORTUGAL", uma iniciativa da Câmara de Comércio Italiana para Portugal e que decorreu este domingo no MercatoItalia, em Lisboa, na Praça da Figueira.

Para avaliar o melhor gelado de Portugal, o júri composto pelos representantes da Camera di Commercio Italiana per il Portogallo, da Embaixada de Itália e do Istituto Italiano di Cultura. fez uma "prova cega" de três sabores de gelado – avelã, chocolate e pistácio – tendo a Fragoleto sido a vencedora (exaequo com a gelataria La Copa, do Porto).

A iniciativa Mercado Italia decorreu este fim de semana no âmbito das comemorações do 1º Centenário da Camera di Commercio Italiana per il Portogallo (CCIP), e por ocasião da Semana da Cozinha Italiana no Mundo