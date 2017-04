pub

Quinta das Lágrimas

A Quinta das Lágrimas, em Coimbra, convida para um programa especial de Páscoa que inclui duas noites de alojamento em quarto duplo (com pequeno-almoço buffet), a oferta de ovo da Páscoa às crianças (até 12 anos) e um jantar à escolha em qualquer data durante a estadia ou almoço buffet da Páscoa no domingo preparado pelo chef Vítor Dias. O preço do programa em quarto duplo, por pessoa, é de €208.





Convento do Espinheiro, A Luxury Collection Hotel & Spa

Este alojamento desenhou um programa especial de Páscoa, de 14 a 16 de abril, que inclui atividades como visitas ao convento, provas de degustação dos mais afamados vinhos da nossa região e workshops de pão em forno conventual. No restaurante Divinus, o chef BouazzaBouhlanirecupera as tradições gastronómicas do Alentejo, com uma sugestão de ensopado de peixes com hortelã na sexta-feira santa e um assado de borrego para o almoço de Páscoa.Os preços começam nos€190, por noite, em quarto duplo com acesso às piscinas interiores e exteriores, spa, banho turco e ginásio.





A Serenada

Perto das praias da costa alentejana, a Serenada, em Grândola, é um destino rural para desintoxicar do ruído da cidade. Entre 13 e 16 de abril, o alojamento preparou um programa de Páscoa, que inclui uma noite com jantar para duas pessoas a partir de €123 (quarto standard) e oferece uma garrafa de vinho Serras de Grândola.





Aqua Village Health Resort & Spa

Situado na povoação de Caldas de S. Paulo, o AQUA VILLAGE Health Resort & Spa está inserido numa propriedade nas margens do Rio Alva. O programa de Páscoa, de 14 a 16 de abril, inclui welcome drink, alojamento em apartamento T1 Deluxe com pequeno-almoço incluído, uma massagem para dois, acesso ao Spa – piscinas aquecidas, sauna, banho turco, duche com contrastes e ginásio –, um jantar com menu de degustação com quatro pratos sugeridos pelos chefs, um workshop de chocolate e ovos da Páscoa e o brunch de domingo. O preço, por pessoa, é de €275.





Cerca Design House

A Cerca Design House é uma unidade turística localizada no Fundão, Castelo Branco, com 10 quartos e 5 villas. A pensar na época da Páscoa, este alojamento preparou um programa de 14 a 16 de abril que inclui welcome drink no dia da chegada, duas noites (com pequeno-almoço), acesso ao jacuzzi interior e um workshop de folar em forno caseiro (com oferta do mesmo). Desde €235 para duas pessoas.





Casas Novas Countryside Hotel Spa & Events

No coração de Trás-os-Montes, o Casas Novas é o resultado da recuperação de um solar de estilo barroco do século XVIII. De 14 a 16 de abril, o programa de Páscoa inclui duas noites (com pequeno-almoço), acesso ao circuito do spa, visita ao Boticas Parque, realização do percurso Pedestre Casas Novas, uma atividade infantil de Caça aos Ovos e almoço tradicional no espaço. A partir de €95 por pessoa.