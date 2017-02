pub

O descontentamento nos Estados Unidos perante as novas políticas de Donald Trump não para de crescer, sobretudo para aqueles que são afetados pela falta de apoios no que à saúde diz respeito. Uma das primeiras ações de Trump, pouco depois de ter entrado na Casa Branca, foi asssinar um decreto contra a lei de seguros de saúde "Obamacare" tão defendida por Barack Obama.



Muitos cidadãos norte-americanos estão atualmente preocupados, pois não sabem se ficam de fora da lista de quem tem direito a determinados seguros de saúde. Esta nova política do atual Presidente dos Estados Unidos terá efeitos nefastos igualmente para muitas mulheres.



Foi a pensar em tudo isto que a ilustradora Maritza Lugo e a escritora Danielle Sepulveres resolveram criar uma série de imagens com as princesas da Disney, demonstrando aquilo que se vai passar na América. O cenário é mais do que negro, principalmente para as mulheres que perdem o acesso gratuito ao controlo de natalidade, a vacinas e até a consultas de planeamento familiar.



A dupla latina tenta assim com estas ilustrações mostrar aquilo por que muitas mulheres irão enfrentar. Vemos, por exemplo, Elena, a primeira princesa latina da Disney, a não conseguir uma consulta de Planeamento de Família; Jasmim e Aladin forçados a fazer um funeral do filho vítima de um aborto; Bela a ter que pagar pela pílula contraceptiva; Pocahontas vê recusado o auxílio médico ao filho, pelo simples facto de este ter um antecedente clínico; ou Tiana a ter dificuldades em consegui levar a vacina do Vírus do Papiloma Humano (HPV).