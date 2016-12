pub





Vouchers para usar em estadias, para desfrutar de experiências gastronómicas ou para relaxar durante uma massagem no spa são algumas das sugestões da Vila Galé para este Natal.

Nas modalidades Bronze, Prata, Ouro e Platina, respetivamente com valores de 75€, 100€, 150€ e 200€, estes vouchers permitem usufruir de uma noite para duas pessoas com pequeno-almoço incluído, variando o calendário de utilização.





Estão ainda disponíveis os vouchers Valor (de 50€, para descontar em serviços de alojamento ou restauração nos hotéis e restaurantes do grupo), Massagem (para usar nos spas Satsanga) e Gourmet, ambos também de 50€.





Os vouchers presente podem ser adquiridos em qualquer hotel do grupo em Portugal, mas também através do departamento de Marketing ou nos quiosques Vila Galé existentes no Centro Comercial Vasco da Gama (Lisboa) e no Cascaishopping (Cascais), abertos até 31 de dezembro.





Outras sugestões para quem precisa de ideias para prendas de Natal podem ser os vinhos e azeites da Santa Vitória, empresa do grupo Vila Galé dedicada à produção e comercialização destes produtos, de origem alentejana.





Da gama Versátil, com vinhos tintos e brancos mais económicos para o dia-a-dia, à gama Santa Vitória Reserva, que alia castas nacionais e estrageiras e estágio em barrica, há opções para todos os gostos. Destacam-se ainda os vinhos premium Santa Vitória Monocastas, Grande Reserva e Inevitável, este último feito apenas em anos excecionais, com as duas castas que se destacaram mais.





Os vinhos da Santa Vitória estão à venda em todos os hotéis Vila Galé, nas grandes superfícies e em algumas garrafeiras, bem como na loja online da marca e ainda no quiosque da Vila Galé no centro comercial Vasco da Gama (neste caso, apenas os vinhos premium).