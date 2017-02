pub

Infertilidade, malária, regeneração óssea e mobilidade são apenas algumas das doenças e áreas de conhecimento que podem beneficiar dos projetos de investigação de Ana Rita Marques, Isabel Veiga, Maria Inês Almeida e Patrícia Baptista, as portuguesas distinguidas com Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência.



O projeto, que une a L’Oréal Portugal, a Comissão Nacional da UNESCO e a Fundação para a Ciência e incentiva jovens investigadoras (que efetuam a sua pesquisa em Portugal, já doutoradas e com idade até 35 anos) a prosseguir estudos originais e relevantes para a saúde e/ou o ambiente , decorreu em Lisboa pela sua 13ª edição.





As quatro jovens foram selecionadas por um júri científico presidido por Alexandre Quintanilha, de entre cerca de 80 candidatas, e são hoje distinguidas, no Pavilhão do Conhecimento, com a sua ‘Medalha de Honra’ e 15 mil euros, valor que visa motivá-las e apoiá-las a prosseguir os seus projetos. "O número crescente de projetos candidatos com grande qualidade levaram-nos, nesta 13ª edição, a distinguir quatro em vez de três jovens cientistas, como era hábito neste programa", refere Inês Caldeira, Country Manager da L’Oréal, em comunicado à imprensa.

As Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência inspiraram-se na iniciativa global For Women in Science, que o Grupo L’Oréal desenvolve desde antes da viragem do século, em parceira com a UNESCO, com a ideia de que "O Mundo precisa da Ciência e a A Ciência precisa das Mulheres". Além do programa original, que premeia anualmente cinco cientistas consagradas, a empresa criou iniciativas similares ao programa português em vários países e regiões. Denominados For Women in Science Fellowships, estão atualmente ativos 47 programas que abrangem 112 países e atribuem anualmente cerca de 250 bolsas de investigação. Todos os anos, 15 destas bolseiras são selecionadas