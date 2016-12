Segundo avança a Lusa, a portuguesa Neide Vieira, investigadora na Universidade do Minho, recebeu a bolsa NARSAD, uma das mais requisitadas (e também uma das mais conhecidas em todo o mundo) na investigação em saúde mental. As verbas desta bolsa destinam-se a ajudar a identificar novos biomarcadores do declínio cognitivo inerentes ao envelhecimento, neurodegeneração e exposição ao stress crónico.

A Universidade do Minho, em comunicado à Lusa, explica que a bolsa atribuída a Neide Vieira, de 32 anos e a o pós-doutoramento no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde (ICVS), na Escola de Medicina da Universidade do Minho, distingue os jovens investigadores "mais promissores do mundo" nesta área de estudo.





Segundo afirma a investigadora, "os mecanismos moleculares subjacentes ao envelhecimento e a doenças associadas, como as neurodegenerativas, não são ainda completamente conhecidos. Acredita-se que se prendam em parte com a desregulação do equilíbrio proteico no interior das células, ou seja, que diferentes proteínas se apresentem em maior ou menor quantidade, conduzindo a uma disfunção celular".