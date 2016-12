pub

O NOS Primavera Sound acaba de dar a conhecer o cartaz da sexta edição. No Facebook foi lançado um vídeo que, baseado numa personagem que encontra uma garrafa na praia com uma mensagem, foi dando pistas que se cruzaram com vários locais e edifícios emblemáticos da cidade do Porto, registados no telemóvel. Estas pistas foram sendo desvendadas, em paralelo noutra rede social, o Instagram. Através de Instagram Stories, onde foram sendo revelados os nomes de todos os artistas que vão passar pelo Parque da Cidade, no Porto, de 8 a 10 de Junho.

O cartaz da sexta edição do festival é encabeçado por Bon Iver, pelo mago britânico da eletrónica menos resignada, Aphex Twin, e pelo duo francês Justice. O line-up do NOS Primavera Sound 2017 inclui ainda nomes sonantes da atualidade: o duo Run The Jewels, a eletrónica do chileno Nicolas Jaar, o som distintamente britânico de Skepta, o R&B americano de Miguel, o pop eletrónico de Metronomy, a sonoridade vanguardista de Flying Lotus e a estrela da música de dança mais inovadora Richie Hawtin.

O festival apresenta-se uma vez mais como um espaço de diversidade com vários alicerces musicais que incluem sonoridades menos habituais. Do soul ao punk rap britânico e passando pelo country todos os estilos musicais podem ser encontrados neste festival.

As propostas nacionais são encabeçadas por dois nomes de peso: Rodrigo Leão Samuel Úria.

Bilhetes e pontos de venda: O passe geral de 100€, para os 3 dias da edição, ou o passe diário de 50€. Podem ser adquiridos em bol.pt, Ticketea, Portal NOS Primavera Sound e nos locais habituais (FNAC, CTT, El Corte Inglés ou Worten).