Novos hotéis

Muitas das unidades hoteleiras que abriram no Porto ficam em edifícios históricos renovados. É o caso do Design Palácio Flats, um conjunto de apartamentos turísticos (de estúdios a T2) que manteve a traça original do Palácio Condes de Azevedo, construído entre os séculos XVII e XVIII na zona da Batalha. Pode cozinhar ou pedir para levarem o pequeno-almoço à porta. Diárias a partir de €125. Foi também num edifício de quatro andares do século XIX no centro da cidade que a Belomonte Guest House instalou os seus seis quartos, preservando a madeira, a pedra e o ferro forjado da construção. Diárias a partir de €80. Outro edifício, desta vez do século XVI, foi recuperado para albergar o M Maison Particulière, que chama a atenção pelo seu estilo art déco de luxo, com tetos ornamentados, detalhes em estuque, pés-direitos altos, lustres e pinturas murais. Diárias a partir de €195. No Largo de São Domingos, um antigo armazém de ferro do século XIX foi transformado no Armazém Luxury Housing, um hotel de nove quartos que combina a decoração moderna com referências da era industrial. Diárias a partir de €180. Mas também há uma opção mais em conta, pensada para viajantes millennials. Situado no coração da Ribeira, o Bluesock é um hostel com cerca de 230 camas distribuídas por seis andares. Há quartos partilhados para até 13 pessoas, famílias de seis elementos e uma suite penthouse com vista para a ponte Luís I. Diárias a partir de €17. Beneficiados pela mesma vista, mas do outro lado do rio, os seis apartamentos do Oh! Porto ganharam os seus nomes em homenagem às pontes do Douro. Diárias a partir de €100.





Por Mafalda Sequeira Braga

*Originalmente publicado na edição de abril da Máxima (nº343).