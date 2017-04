pub

Encerrado há 17 anos, o Cinema Trindade volta a abrir portas com programação regular. As cadeiras e a estrutura da sala mantêm-se, mas a entrada faz-se agora pelo número 412 da Rua do Almada. Além da localização, no centro da cidade, a principal vantagem prende-se com a possibilidade de usar uma das salas para o circuito tradicional de estreias e a outra para ciclos, festivais, mostras ou propostas individuais. Esperam-se dez sessões por dia com um preço inicial de €5. Mas há mais um edifício que ganhou nova vida. Depois de ter sido reabilitada, a antiga casa do Governo Civil do Porto e sede da PSP funciona agora como District Offices and Lifestyle, um conceito inovador que combina negócios e lazer num só espaço dividido por cinco pisos temáticos. Aqui estão instaladas 50 empresas, 16 lojas e nove restaurantes. Um pouco mais a Norte, no Mercado Municipal de Matosinhos, abriu a The New Digital School, uma escola sem professores ou exames, onde os alunos definem aquilo que querem aprender dentro da área do design digital. É já este ano que a cidade do Porto recebe um roteiro destinado à comunidade LGBT, uma aposta que aproveita também para ir ao encontro do crescimento mundial do turismo gay. O mapa do Porto Gay Circuit está dividido em sete secções diferentes: bares e discotecas, saunas, restaurantes, alojamento, cultura, lojas e serviços. No espaço da antiga Padaria Independente, no quarteirão da Miguel Bombarda, nasceu a Miolo, uma concept store com dois pisos que combina uma área de vendas de peças de mobiliário, casa e decoração com um espaço dedicado às artes, design e arquitetura. Por seu lado, os produtos vintage recuperados e os objetos industriais da Vintage Department chegaram à Rua Ferreira Borges, naquela que é a terceira loja da marca. Se está à procura de M&M’s de manteiga de amendoim, algas chinesas secas ou 7Up de cereja vai encontrá-los na nova loja da Glood – Mercearia do Mundo, que vende cerca de 4 mil produtos de 29 países. Este ano, a Claus Porto faz 130 anos e a efeméride comemorou-se com a abertura de duas lojas, uma em Lisboa e outra na sua cidade de origem (Rua das Flores), que também funcionará como casa-museu da marca.





Por Mafalda Sequeira Braga

*Publicado originalmente na edição de abril da Máxima (nº343)