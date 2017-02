2. Caves do Vinho do Porto

2. Caves do Vinho do Porto

pub





A competir com cidades como Paris ou Barcelona, o Porto é uma das cidades portuguesas que mais apaixonam os turistas. Não é surpreendente, por isso, que esteja nomeado pelo site European Best Destinations para melhor destino europeu. E todos podem votar, aqui . Leia as cinco razões apontadas pela momondo para este ser o destino perfeito para passear, comer bem, e desfrutar do clima português. 1. Cruzeiros no Douro

A zona da ribeira do Porto é perfeita para passear. Desde os cruzeiros mais pequenos àqueles que duram alguns dias, acompanhados a bordo pelo vinho do Porto e pelo fado. Através dos passeios de barco pode apreciar vários ícones da cidade como o Palácio da Bolsa, A Foz do Douro, o Museu do Carro Elétrico e o Palácio de Cristal, passando por zonas históricas como a ponte de D.Luis I.



2. Caves do Vinho do Porto

As caves do Vinho do Porto são as portadoras de um dos segredos mais bem guardados que tornam o vinho do Porto reconhecido internacionalmente. Oferecem aos seus visitantes uma vista sobre o Douro, provas com associações de chocolate e queijos e ainda workshops de arte de produção.



3. Torre dos Clérigos

75 metros de altura e 225 degraus. Vale a pena subir e chegar ao topo, banhado pela vista única de 360º sobre toda a cidade do Porto. Com características barrocas, este será um ponto de paragem obrigatória para todos os turistas.



4. A francesinha

Uma visita à invicta nunca fica completa quando não se prova uma das comidas mais típicas da cidade: a francesinha. Recheado de vários ingredientes que lhe conferem um sabor único e banhado por um molho onde só os especialistas da cidade o sabem fazer.



5. Livraria Lello

Desde 1906 que recebe milhares de visitantes por dia e que se perdem pelas inúmeras prateleiras centenárias da livraria mais conhecida a nível nacional. Um ponto de inspiração que já foi palco de vários espectáculos pela sua beleza singular.