Depois de o 35º Presidente dos EUA ter sido misteriosamente assassinado, a primeira-dama Jacqueline Kennedy Onassis enfrenta uma luta pela restauração da paz e da fé, apazigua a dor dos filhos, define o legado histórico do marido. Tudo isto poderia ser fantasiado no novo filme de Pablo Larraín. Mas é mesmo inspirado por esta histórica que marcou um dos mais conturbados períodos da história política da América.



Personalizada pela incrível Natalie Portman, Jacqueline Kennedy tinha apenas 34 anos quando o marido foi eleito Presidente dos EUA. Elegante, feminina e determinada, tornou-se rapidamente numa primeira-dama exemplar, uma referência mundial e ícone para todas a mulheres pelo gosto indiscutível quer seja na moda, na arte ou na decoração.





Durante uma viagem de campanha até Dallas, a 22 de novembro de 1963, Kennedy é misteriosamente assassinado, e o fato cor de rosa de Jackie é subitamente tisnado com o sangue, assinalando uma das mais polémicas ocorrências da história do governo americano – para além da sua viuvez. A sua missão a partir daí é restaurar a fé no mundo e consolar os seus dois filhos, que acabam de perder o pai. Mas há muito mais por detrás desta determinada mulher para contar, que as entrelinhas deste drama revelam.