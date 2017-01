pub

Keira Knightley vendeu o seu apartamento de Tribeca, em Nova Iorque por 6 milhões de dólares. A atriz britânica mudou-se para este apartamento em 2015. O apartamento é constituído por dois andares, 3 quartos e duas casas de banho e meia.



De acordo com as imagens divulgadas pela agência Keller Williams Tribeca NYC, a decoração aparenta ser bastante moderna, com detalhes geométricos em madeira. O quarto principal é decorado com um papel parede em padrão floral e a utilização de madeira rústica capaz de tornar o ambiente mais romântico e confortável. O apartamento conta ainda com um páteo privado.