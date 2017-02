Depois do sucesso que as peças das portuguesas Boca do Lobo, Delightfull, Koket e Brabbu tiveram no primeiro filme, voltam a ser requisitadas para o filme mais sexy do ano.

pub

No ano passado, o mundo parou para ver o filme as "Cinquenta Sombras de Grey", a adaptação cinematográfica do livro best-seller escrito pela autora britânica Erika Leonard James. Neste primeiro filme, as portuguesas Boca do Lobo, Delightfull, Koket e Brabbu viram algumas das suas peças de mobiliário integradas no cenário do filme.



Prestes a estrear o segundo filme da saga, "As Cinquenta Sombras mais negras" a Covet House (que representa várias as marcas portuguesas de mobiliário) anuncia que algumas das peças de mobiliário mais fascinantes destas marcasvoltam a ser escolhidas para integrar o cenário do filme que uma vez mais deverá ser visto por milhões de pessoas.



O segundo filme é a continuação de um romance "obsessivo" entre Anastasia Steele, uma jovem estudante que tem agora uma carreira numa prestigiada editora de Seattle, e Christian Grey, um temido e carismático presidente de uma poderosa empresa internacional. Christian Grey volta a seduzir Anastasia que, agora bem mais cautelosa, exige novas regras antes de lhe dar outra oportunidade. Assim que ambos começam a ganhar confiança e a encontrar estabilidade, figuras do passado de Christian começam a assombrar a relação, determinadas a destruir qualquer hipótese de um futuro juntos.



Veja como pode adquiri bilhetes em pré-venda e (re)veja o trailer mais recente, aqui.

©Covet House