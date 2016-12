pub

1. Fogo de artifício no Terreiro do Paço, Lisboa

Organizados pela Câmara Municipal de Lisboa, os últimos dias do ano contam sempre com concertos e actividades totalmente gratuitas para que possa entrar no novo ano com o pé direito. O cartaz de dia 31 é sempre preenchido por músicos e artistas portugueses e, às 12 badaladas, pode observar-se o fogo-de-artifício sobre o Rio Tejo. Sendo esta uma festa que conta com milhares de presenças, é aconselhado um jantar perto do Terreiro do Paço e chegar-se cedo ao local.



2. Festa de Rua na Avenida dos Aliados, Porto

É na Avenida dos Aliados que se faz uma das festas mais animadas de passagem de ano. A animação dura várias horas e o fogo de artifício na zona ribeirinha da cidade fazem as delícias de turistas e moradores. A Câmara Municipal do Porto escolhe músicos ou bandas bem conhecidos do público português para dar o último concerto do ano e, este ano, certamente que também não irá falhar. Para quem pretende passar o fim de ano a Norte do país, esta é uma paragem obrigatória.



3. Festa no Museu da Carris, Lisboa



Situado na Rua 1º de Maio, em Lisboa, este museu volta a ser palco de um mega-evento de final de ano. São 7 horas de música e duas áreas de dança distintas com artistas conhecidos do grande público que farão uma verdadeira viagem sonora entre o passado e a atualidade. Pode-se esperar o melhor da música comercial da atualidade bem como aqueles hits pop intemporais, passando pelo Hip-Hop e R&B, sempre com os elétricos e autocarros clássicos como pano de fundo, sendo um espaço histórico.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais, e custam entre 30€ e 50€ dependendo do número de bebidas de oferta incluídas e data de compra uma vez que foram estipuladas várias fases de venda com preços distintos.



Se procura um lugar mais requintado onde comer as doze passas, veja aqui as sugestões que temos para si.