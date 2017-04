pub

Eis as propostas da Skyscanner, uma das maiores plataformas de comparação de preços de viagens.



1. Porto, Portugal





Dispensa apresentações, mas é seguramente uma das cidades mais bonitas de toda a Europa (e do mundo). Seguindo o lema "vá para fora cá dentro", aproveite para fazer um passeio no Douro e para (re)visitar a emblemática Livraria Lello. Faça um piquenique em Serralves.



2. Biarritz, França





Com paisagens dignas de qualquer filme, Biarritz é um destino litoral em ascensão. Conheça a história do chocolate no Planète Musée du Chocolate e não deixe de fotografar a mítica Villa Belza. Vista o seu sport look mais in e caminhe até ao Rocher de la Vierge.





3. Toulouse, França





É conhecida como La Ville Rose (pela utilização do tijolo como principal material de construção) e, graças ao rico património cultural e arquitetónico, tem tudo para conquistar os amantes de fotografia. É obrigatória uma visita à Cidade do Espaço, um parque de diversões futurista, onde poderá ter experiências que a levarão à Lua.





4. Frankfurt, Alemanha





Tradicional mas cosmopolita, Frankfurt é muito mais do que o centro financeiro da Europa… Conheça a Casa Goethe e o Museu de Arte Moderna. Leve um cadeado e imortalize o seu amor na Eiserner Steg - A Ponte de Ferro. Tire uma fotografia panorâmica no topo da Main Tower e acabe o dia com um delicioso cachorro-quente de rua.



5. Palma de Maiorca, Espanha





Quer encontrar um destino de praia em abril? Palma de Maiorca é a escolha indicada. Além da baía de Palma, também a Catedral da ilha é imperdível, bem como as praias de S’Amarador, Calo Des Moro e Cala Llombards, conhecidas pelas suas águas cristalinas.



6. Barcelona, Espanha





Um museu ao ar livre… É assim a sempre encantadora Barcelona. Apesar de só estar terminada em 2026, é incontornável uma ida até à Igreja da Sagrada Família. Pode também juntar à sua lista o Parque Güell. Divirta-se no Museu da Ilusão, saboreie umas tapas na praia da Barceloneta e aprecie a vista sobre a cidade no Tibidabo.



7. Londres, Reino Unido





Sempre estimulante e multicultural, vale a pena pelos ex-líbris de sempre, mas também pelas novidades que surgem a cada instante. Reserve o último dia para fazer compras na famosa Oxford Street. E, se gosta de mercados com produtos típicos mas com um toque de contemporaneidade, experimente o Borough Market.



8. Corunha, Espanha





Nesta cidade galega conheça a famosa Torre de Hércules, os Menires pela Paz e a Rosa dos Ventos através de uma caminhada no Passeio Marítimo da Corunha. Delicie-se na rota gastronómica da Corunha e não deixe passar a oportunidade de fotografar o Monte de San Pedro.



9. Valência, Espanha





Em Valência, poderá ver o maior aquário do mundo, arquitetura futurista, um jardim no leito seco de um rio e tudo isto com o Mar Mediterrâneo ali ao pé. O aquário chama-se Oceanogràfic e é ótimo para levar os miúdos, que poderão ver mais de 500 espécies diferentes. Explore as ideias vanguardistas de Calatrava na Cidade das Artes e Ciências. Já nos Jardins do Turia é obrigatória uma passagem pelo Palau de la Música.



10. Zurique, Suíça





Aqui poderá encontrar umas relaxantes férias com vista para os Alpes. Prepare os casacos mais quentes e parta à descoberta do Lago de Zurique. Beba um chocolate quente com vista para a Uetliberg Mountain . O Jardim Botânico de Zurique é também uma excelente opção para os amantes da natureza.