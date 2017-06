Angelina Jolie no Camboja ( Bastidores First They Killed My Father)

Angelina Jolie no Camboja ( Bastidores First They Killed My Father)

Angelina Jolie no Camboja ( Bastidores First They Killed My Father)

Angelina Jolie no Camboja ( Bastidores First They Killed My Father)

É uma das atrizes mais conhecidas de Hollywood, papel que acumula com o de realizadora, sendo ainda reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho humanitário na ONU. Angelina Jolie nasceu a 4 de junho de 1975 e até hoje já recebeu diversos prémios pelo seu trabalho na área da representação.

Divorciada e cem por cento dedicada aos filhos e ao trabalho, a atriz falou recentemente da influência que a mãe teve na forma como educa os seus filhos. Marcheline Bertrand, mãe de Angelina, faleceu em 2007, vítima de cancro, mas continua a ser uma presença constante na vida da atriz. "Eu daria tudo para a ter aqui comigo neste momento. Já precisei tanto dela. Eu falo com ela muitas vezes na minha cabeça e tento imaginar o que ela responderia, como é que ela me guiaria. Como mãe tento liderar através do seu exemplo, pensando sempre nos outros e sendo responsável. Ajudando os meus filhos a terem uma visão alargada do mundo. Embora a única forma que conheço de os educar seja ouvindo-os. Penso que essa é a coisa mais importante que qualquer pai deve fazer. Eles são bem comportados mas são crianças, e assim como precisam de ajuda para compreender as duras verdades da vida, também precisam daquilo que todos nós precisamos: proteção e amor", confessou Angelina Jolie em entrevista à revista Elle francesa.

Na Netflix, estão disponíveis diversos conteúdos que a multifacetada atriz protagoniza ou dirige. Um dos destaques vai para o filme exclusivo que Angelina Jolie realizou em exclusivo para a Netflix – First They Killed My Father – cuja estreia será no decurso deste ano (data ainda não confirmada). Trata-se de um dos filmes muito aguardados, que homenageia os homens e mulheres que faleceram durante o regime dos Khmers Vermelhos, bem como todos os sobreviventes. A história centra-se no amor e dedicação de uma família cambojana e celebra a beleza, o espírito e resiliência do Camboja e da sua cultura.

A produção do filme decorreu no Camboja entre novembro de 2015 e fevereiro de 2016, recorrendo ao khmer como única língua. Técnicos, artesãos e mais de 3500 atores cambojanos formaram a maior parte da equipa de produção, que conta com um elenco 100% cambojano.

Mas existem muitos outros filmes com Angelina Jolie disponíveis na plataforma de streaming da Netflix. Aqui ficam algumas sugestões para assinalar o aniversário da multifacetada atriz e realizadora:

Invencível (2014)

Baseado numa história real, este foi o segundo filme realizado por Angelina Jolie e venceu o prémio AFI para Filme do Ano. Invencível (no original Unbroken) é um filme de caráter biográfico, produzido e realizado por Angelina Jolie, e baseado no livro Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption, de Laura Hillenbrand. O enredo gira em torno da vida do atleta olímpico americano Louis Zamperini (Jack O'Connell). Após um desastre aéreo quase fatal durante a II Guerra Mundial, Louis Zamperini sobreviveu num salva-vidas no alto-mar durante 47 dias, mas é capturado pela marinha de guerra japonesa e enviado para uma série de campos de prisioneiros de guerra.

60 Segundos (2000)

Este filme de 2000 é protagonizado por Angelina Jolie e Nicolas Cage. Randall "Memphis" Raines (Nicolas Cage) é um lendário ladrão de carros que decidiu afastar-se do mundo do crime. Para salvar a vida do irmão, este antigo ladrão tem de deixar a sua vida pacata e regressar ao crime. Numa única noite terá de roubar 50 carros com a ajuda da sua antiga equipa. Angelina Jolie interpreta Sara "Sway" Wayland, a antiga parceira de "Memphis" Raines.

Lara Croft: Tomb Raider (2001)

O primeiro filme de Angelina Jolie como o ícone dos vídeojogos Lara Croft foi um êxito de bilheteira. Lara Croft é filha de um famoso arqueólogo e aristrocrata britânico que desapareceu misteriosamente. Lara, criada no seio da aristocracia britânica mas muito irreverente, vive na mansão da família e, certo dia, na biblioteca ouve um misterioso som de um relógio escondido num compartimento secreto. Este relógio é a chave para se encontrar os dois pedaços do Triângulo da Luz. Se estes dois pedaços se unirem na hora do realinhamento, dará ao seu dono poder para controlar ou destruir o planeta. Lara terá de viver muitas aventuras, enfrentar muitos desafios e inimigos para garantir que tudo acabe bem.

Sete Dias e uma Vida (2002)

Angelina Jolie protagoniza esta comédia sobre opções de vida, amizades e mesmo tomar algumas decisões erradas. Lanie (Angelina Jolie) é uma bela e ambiciosa repórter de televisão, para quem a vida perfeita se resume a ter a imagem perfeita, o namorado perfeito e o apartamento perfeito. Tudo muda no dia em que ao fazer uma reportagem conhece um sem-abrigo com aparentes poderes psíquicos e lhe diz que a sua vida irá terminar em poucos dias. Com a ajuda do seu colega Pete (Edward Burns), Lane irá enfrentar o destino e aprender a viver de uma forma tão hilariante quanto romântica.

Salt (2010)

Acusada de ser uma espia russa, a agente da CIA Evelyn Salt (Angelina Jolie) torna-se uma fugitiva, usando todas as táticas que conhece para tentar provar a sua inocência. No entanto, as tentativas de Salt parecem ter o efeito oposto e lançar ainda mais dúvidas sobre os seus verdadeiros motivos. Angelina Jolie é a espia em fuga e Liev Schreiber o agente que a quer capturar (ou ajudar) neste thriller realizado por Philip Noyce.

Mr. and Mrs. Smith (2005)

Este filme desencadeou o romance da vida real (recentemente terminado) entre Angelina Jolie e Brad Pitt, onde interpretam um casal aparentemente normal. No entanto, por mero acaso, ambos são assassinos profissionais e desconhecem a verdadeira ocupação profissional um do outro. Jane e John ocultam vidas secretas até que descobrem as suas novas e mútuas missões: assassinarem-se.