Entre Londres, Paris, Veneza, Praga, Viena ou Budapeste é difícil escolher qual a cidade com melhores vistas para explorar, por isso o Belmond Venice Simplon-Orient-Express sugere diversas rotas que unem estas cidades numa luxuosa viagem de comboio. Por exemplo, uma viagem de Londres a Veneza pode ser feita em dois dias e uma noite ou em modalidade férias, prolongando a viagem por três noites ou até cinco noites. Neste último caso, a experiência começa com uma noite no hotel Ritz de Londres em plena agitação do West End londrino. No segundo dia, os passageiros apanham o comboio Belmond British Pullman até França, onde depois se acomodam no Venice Simplon-Orient-Express. Ao terceiro dia já acordam nos Alpes suíços e segue-se uma viagem com vista para as montanhas. Em Itália, depois de passar por vinhas e aldeias, a chegada a Veneza acontece já ao cair da noite e segue-se uma estadia de três noites por lá no Belmond Hotel Cipriani. As carruagens deste comboio foram restauradas para manter a estética das décadas de 1920 e 1930 e as cabines, duplas e singles, transformam-se da noite para o dia com beliches que passam a assentos, para desfrutar da paisagem. Há ainda três carruagens-restaurantes, originais da década de 1920 mas devidamente restauradas. Veja mais aqui