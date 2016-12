pub

Foi numa cozinha que se conheceram e foi também nela que se apaixonaram. Um pelo outro e por tudo aquilo que, juntos, conseguiam criar. Francisco Magalhães e Joana Xardoné - os pais do restaurante Apicius e, mais recentemente, da cadeia de comida ao vapor Centro e Quatro - vão rumar ao Algarve para tomar conta da cozinha do Ozadi Tavira Hotel por uma noite. A quatro mãos, é claro.

É já no próximo dia 24 de setembro que a dupla apresenta no Orangea Bistro um menu especial inspirado nos sabores algarvios.

Depois da aventura que foi darem vida à cozinha da Taberna 2780, rumaram a Barcelona, num

périplo gastronómico que lhes rendeu a técnica apurada que têm hoje, e que lhes permitiu depois

abrir o seu primeiro restaurante, o Apicius.

Hoje, dedicam-se quase em exclusivo ao projeto de cozinha a vapor (Cento e Quatro) que desenvolveram juntos, mas a alta cozinha - que tanto os desafia e diverte - não está esquecida.

A prová-lo está o menu que vão apresentar no

Ozadi Tavira Hotel, já no próximo dia 24 de setembro, dia em que a cozinha do Orangea Bistro

ficará por sua conta. E porque nem só de pratos complexos vive a alta gastronomia, vão ainda proporcionar aos hóspedes do hotel um workshop de bolachas caseiras com inspiração algarvia, durante a tarde. As reservas já estão abertas.