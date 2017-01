As luzes vermelho néon por cima do número 60 com o nome "Damas" podem não ser elucidativas do que se encontra no interior deste espaço localizado do lado direito de quem sobe a Rua da Voz do Operário, numa das zonas mais características de Lisboa. Mas basta espreitar pelas portas abertas para descobrir um espaço convidativo, onde o chão em azulejos antigos, os tetos trabalhados e as mesas em mármore irão certamente despertar a atenção do mais distraído transeunte. Se por lá passar à noite, é a multidão à porta ou a música que vem do interior que vão denunciar o sucesso deste sítio. O Damas Bar tomou o lugar da antiga panificadora da Caixa Económica Operária há pouco mais de um ano, mas conserva, nas três salas, os traços do século passado. Depois de dez anos fechado, o Damas abriu as suas portas como um bar e espaço de concertos que acontecem diariamente (exceto à terça) e que primam por uma variedade de géneros, dos Afro Bailes ao rock. Mas aqui a comida também tem lugar de destaque. Entre-se pelo lado esquerdo e, depois de passar as girafas azuis pintadas sob as mesas, encontra-se uma parede de azulejos branca rascunhada com a lista de iguarias que variam diariamente, permanecendo fixos os incontornáveis petiscos como os peixinhos da horta ou o húmus. Os pratos vão da inspiração africana a opções mais vegan, mas não faltam receitas mais tradicionais ou originais como as almôndegas de borrego ou o lombo de porco. Depois dos petiscos, é dançar pela noite dentro, ou pelo menos até às 4 da manhã, quando o bar fecha as suas portas.