Tarde de chocolate com morangos no Delidelux

Salada com superalimentos no Delidelux

Lavagante com massa fresca e espargos no Eleven

Chambão de Borrego Prensado com cogumelos salteados, topinambur, musgo de brócolos, molejas caramelizadas e glace de chanfana (€24) no Villa Tamariz Utopia

Obrigatório: Bochecha de Porco com falso Sarrabulho de milhos e morcela (€12,50) no Less by Miguel Castro e Silva

Risotto de Limão, Vieiras e Ovas Avruga (€13,50) no Less by Miguel Castro e Silva

Tártaro de Robalo com Pesto de Beterraba e Noz (€11,50) no Less by Miguel Castro e Silva

Less by Miguel Castro e Silva [Embaixada, Praça do Príncipe Real, 26, Lisboa]

pub

LESS by Miguel Castro e Silva

Degustação imersiva

Porque há quem não se contente em petiscar de prato alheio, o espaço do aclamado chef Miguel Castro e Silva estruturou a ementa e desde o final do ano passado que juntou à carta de petiscos um (delicioso) menu de degustação. Situado no pátio interior do espaço Embaixada, junto ao corner da Gin Lovers (cuja carta de gins, inclusive, faz paring no menu) o Less renovou a carta, para uma primavera repleta de novos sabores. O menu de degustação inclui assim couvert, Tártaro de Robalo com Pesto de Beterraba e Noz (€11,50), Risotto de Limão, Vieiras e Ovas Avruga (€ 13,50 ), Gyosas de Porco Alentejano (€10) e o Brownie com mousse de avelã (€4,80) (o menu completo custa €28).

Obrigatório provar: Bochecha de Porco com falso Sarrabulho de milhos e morcela (€12,50).

Less by Miguel Castro e Silva. Embaixada, Praça do Príncipe Real, 26, Lisboa. Tel.: 213471341 . www.miguelcastrosilva.com

BASTARDO

Descobrimentos, a sequela

Há sempre boas razões para regressar ao Bastardo (a começar pelo espaço, que continua a ser um dos mais agradáveis da cidade) mas, desde o início do ano, a lista de motivos cresceu substancialmente, graças à entrada de David Jesus. O novo chef (que já passou pelo The Chilter Firehouse, em Londres, do chef Nuno Mendes, mas também pelo Eleven ou pelo Penha Longa Resort) inspirou-se nos sabores que descobriu ao longo dos últimos anos, investidos em viagens e experiências gastronómicas. O resultado é uma carta de base portuguesa (basta olhar a carta de almoço, onde permanecem clássicos como o Bacalhau à Brás ou o Cozido), mas perfumada com aromas orientais – quase como uma viagem que evoca os Descobrimento portugueses e as suas muitas paragens. Assim se compreendem novas apostas como os deliciosos Street Food (Bao, Porco Confitado, Esparguete de Rábano e Molho de Iogurte, €8) ou o Asiático (Bacalhau, Puré de Beringela, Grelos e Kombu, €19).

Obrigatório provar: O Nosso Ramen (Pato ou Tofu, ovo BT, Udon e Pickles Japoneses, €13).

Bastardo. International Design Hotel, Rua da Betesga, 3, 1.º, Rossio. Tel.: 21 324 09 93. International Design Hotel, Rua da Betesga, 3, 1.º, Rossio. Tel.: 21 324 09 93. www.restaurantebastardo.com

VILLA TAMARIZ UTOPIA

Mar adentro

Depois de uma pausa de cerca de um mês, o Villa Tamariz Utopia reabriu com uma carta bem recheada onde não faltam os sabores tradicionais, reinventados com modernidade pelo chef Mário Cruz. Os exemplos de audácia e criatividade começam logo nas entradas, com o surpreendente Ovo (ovo em casca num ninho de alho-francês e massa filo, com trufa, creme de agrião e folhas verdes, €8), e seguem para os pratos principais onde encontramos a Asa de Raia Corada (com cremoso de bivalves, tiras de batata frita, puré de alho assado e folhas verdes, €24) ou o Chambão de Borrego Prensado (com cogumelos salteados, topinambur, musgo de brócolos, molejas caramelizadas e glace de chanfana, €24). Reconfortantes e inspirados, são a despedida perfeita para os últimos dias de inverno, para degustar com vista para o mar.

Obrigatório provar: Filetes de Pescada (ligeiramente fumados, brandade de ovas, crumble de tempura, ar de azeitona, couve-de-bruxelas, molho tártaro e leitelho, €24).

Villa Tamariz Utopia. Avenida Marginal, Estoril. Tel.: 91 012 79 90

ELEVEN

Nota 11

Ninguém lhe tira a vista privilegiada sobre Lisboa, o serviço irrepreensível e os pratos reconfortantes. A estrela Mi chelin, essa já a tiraram uma vez, mas o chef alemão Joachim Koerper recuperou-a, provando que depois da tempestade vem sempre a bonança. Foi o que sentimos no dia cinzento que acompanhou a degustação da nova carta de inverno do Eleven. A chuva não apaziguou, ao contrário do nosso estômago, que saiu de lá mais do que satisfeito com pratos que usam produtos e ingredientes da época, ou não assumisse Koerper a missão de extrair da natureza a melhor matéria-prima.

Obrigatório provar: O creme parmentier, despejado sobre rosáceas de presunto e trufa negra (€26). Cremoso e saboroso, tão aconchegante quanto o espaço que nos protegia do temporal lá de fora.

Eleven. Rua Marquês da Fronteira, Jardim Amália Rodrigues, 1070, Lisboa. Tel. 21 386 22 11. Rua Marquês da Fronteira, Jardim Amália Rodrigues, 1070, Lisboa. Tel. 21 386 22 11. www.restauranteleven.com



DELIDELUX

Experiência completa

Alegrem-se, apreciadores gourmet! Os queijos, enchidos, chás, vinhos, especiarias e compotas por que se deslocavam até Santa Apolónia chegaram agora ao centro da cidade. A Delidelux ganhou um novo espaço junto à Avenida da Liberdade e com ela trouxe mais novidades. Além dos habituais produtos de mercearia fina, encontra também uma secção Grab&Go, pequenos-almoços e outras refeições dignas de um bom restaurante.