Mercado do vinho em Campo de Ourique

Se vinho e mercado já combinam, junte-lhe a palavra fim de semana. Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, o Mercado de Campo de Ourique dedica a sua programação ao «licor dos Deuses» com a segunda edição do Mercado do Vinho. A Casa Santos Lima, Espaço Delux, Casa Passarella, Vinicom, João Portugal Ramos, Spirit Grape Iberica, Quinta Vale do Olmo, Cascas Wines, Lx Flavours, José Maria da Fonseca e Herdade do Peso, são alguns dos nomes a estar presentes.







Vai haver um concerto de Fado, pelas 21h de sexta-feira e, no sábado, decorre um showcooking de Comida Portuguesa, a partir das 13h. No mesmo dia, pelas 21h, começa a música portuguesa. Já no domingo, o Mercado do Vinho encerra com uma série de workshops de harmonização promovidos pela Casa Santos Lima, em parceria com o conceito gastronómico Petiscos Alhos e Bugalhos.





Filhos das Mães no Teatro São Luiz

O Teatro São Luiz estreou a 9 de fevereiro a peça "Filhos das Mães", encenada por Martim Pedro e com Flávia Gusmão, Joana Seixas, Katrin Kaasa, Rita Calçada Bastos e Vera Kolodzig no elenco. Cada bilhete custa €12. Saiba mais aqui .





O musical dos Clã em Almada

Depois de estrear no Teatro Carlos Alberto, no Porto, o espectáculo FÃ – com canções originais dos Clã, texto de Regina Guimarães e encenação de Nuno Carinhas – chega a Almada nos dias 11 e 12, no Teatro Municipal Joaquim Benite.

As canções dos Clã, interpretadas ao vivo pela banda, dão cor e ritmo a esta produção infanto-juvenil. O musical inspira-se no romance O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux, tantas vezes adaptado para teatro e cinema. Os bilhetes custam €13. Sábado às 21h e Domingo às 16h.





Concerto dos HMB ao vivo na Fnac do Colombo

É um showcase de apresentação do novo álbum dos HMB, "Mais". Embora tenha os alicerces bem assentes no soul e no r’n’b, o novo álbum reúne mais influências musicais que nunca. A entrada é gratuita e o concerto começa às 19h30 de dia 10 de fevereiro, sexta-feira, na Fnac.





Festival Rescaldo

Ligado à Culturgest, o festival Rescaldo volta a ocupar, além do Pequeno Auditório da Fundação, o seu espaço de garagem. Mas a novidade desta edição são os concertos que decorrerão no Panteão Nacional. Até 18 de Fevereiro, passarão por estes três espaços nomes emergentes em Portugal, como o pianista Marco Franco (até à data reconhecido pelo seu trabalho como baterista), o dinamarquês Paal Nilssen-Love ou o guitarrista e compositor Bruno Pernadas. O bilhete é de €6 (preço único) e o horário é sempre às 21h30.





Festival Condomínio

O festival de cultura local em espaços habitacionais chega a Lisboa para a sua 8ª edição. A 11 de Fevereiro decorre no Largo Residências (Largo Intendente, 19) entre as 15h e as 00h00, e a 12 de fevereiro na Casa da Joana, Ethan e Yaw (Praça da Figueira, 7, 5º direito). São dois dias de 30 eventos, da fotografia à gastronomia passando pelas mesas redondas sobre a cidade. Saiba mais aqui .







MTV Play Love

Os Armazéns do Chiado preparam-se para receber mais uma edição do mítico "MTV Play Love". No próximo dia 14, terça-feira, a partir das 18h, a MTV promete duas horas concertos, prémios e surpresas. A banda sonora ficará a cargo dos artistas Bárbara Bandeira, Carlão, Miguel Angelo e dos The Black Mamba, onde também estarão presentes os VJs da MTV Portugal, a Diana Taveira e o Diogo Dias.