Jantar-concerto n’O Apartamento

No dia 2 de março, o Apartamento vai transformar-se num restaurante de fados... japonês. Parece confuso mas descomplicamos: na cozinha vai estar o chef do Midori, o lisboeta Pedro Almeida, que aceitou o desafio de desenhar um menu degustação nipónico exclusivo para esta noite. Já diretamente de Tóquio chegam os japoneses Masa e Taku. E porque o fado se toca a três, serão acompanhados pelo guitarrista Vital d’Assunção, o seu "sen-sei" português. Para abrir a noite haverá ainda uma cerimónia japonesa de chá, pela mão dos portugueses chás Camélia. Mais aqui.



FESTin no São Jorge

A 8.ª edição do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa decorre de 1 a 8 de março e promete exibir mais de 70 filmes no Cinema São Jorge, nesta que é uma parceria com a programação da Capital Ibero-Americana de Cultura. Há um grande enfoque nas mulheres, destacando-se o documentário sobre a nacionalista Deolinda Rodrigues, Langidila, diário de um exílio sem regresso (Angola), de José Rodrigues e Nguxi dos Santos, e Mulheres que cuidam de mulheres (Brasil), de Otavio Chamorro e Fábio Brasil.



Musical Amália no Politeama

Estreado pela primeira vez em 1999, o espetáculo de Filipe la Feria Amália - O Musical regressa ao Teatro Politeama, em Lisboa, entre 2 e 12 de março. Há mais de 50 artistas envolvidos, desde fadistas a atores, de bailarinos a músicos. Alexandra, Anabela, Liana, Carlos Quintas e Tiago Diogo são alguns elementos do elenco original que estarão em palco. Há bilhetes a partir de €10 (para balcão 2). Todos os dias às 21h30 e ao fim de semana com sessão extra às 17h30.



Mercado Gourmet no Campo Pequeno

De 3 a 5 de março, das 12h às 21h30, o Campo Pequeno recria o espírito dos mercados antigos portugueses onde se podia encontrar um pouco de tudo, adaptando-o à temática gourmet. Neste espaço reúne-se o melhor da gastronomia e dos vinhos portugueses: patês, compotas, queijos, azeite, vinhos e licores, ervas aromáticas, chocolate, doçaria, cervejas artesanais, mel, conservas, chás, entre muitos outros produtos. O bilhete de entrada para o Mercado Gourmet tem o valor de €2 (acesso à arena e ao 1.º piso), dedutíveis em compras de valor igual ou superior a €8.



Jantar no Martinhal Sagres

O chef Daniel Estriga, do restaurante Conceito Food Store, em Bicesse, Cascais, desce até ao Martinhal Sagres para um jantar dedicado ao mar, no próximo dia 4 de março. O chef criou um menu degustação com produtos do mar frescos desde o seu restaurante, em Cascais, ao hotel Martinhal, em Sagres. Por esta viagem pelos sabores da costa serão servidos pratos como O Gladiador dos Mares de Sesimbra ou Sabor a Férias em Porto Covo. O jantar conta ainda com a harmonização dos vinhos Ninfa, da João M. Barbosa.



Mercado do Chocolate em Cascais

O conhecido Mercado da Vila, em Cascais, recebe uma nova edição do Mercado do Chocolate, que contará com mais de 30 bancas destinadas a este ingrediente. De 3 a 5 de março há provas, workshops e animação no mercado, que na sexta-feira abre às 17h e nos restantes dias às 10h. A entrada é gratuita.



Por Rita Silva Avelar