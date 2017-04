Ir ao Máxima Beauty Summit

De 31 de março a 1 de abril, o Pátio da Galé recebe um evento de beleza como nunca viu, organizado pela Máxima. Experiências interativas, beauty talks com oradoras como Sara Matos ou Paula Lobo Antunes, tutoriais ao vivo, ofertas de sacos com produtos de beleza e muitas surpresas. Para saber tudo, siga o link.

Ver a exposição de tapeçaria de Frank Gehry

O Radio Palace, um palácio secular que já foi Museu da Rádio da Emissora Nacional, na Lapa, em Lisboa, recebe entre 31 de março e 6 de maio a coleção de tapetes assinada pelo arquiteto Frank Gehry. Criada por um dos arquitetos mais célebres do mundo, esta exclusiva coleção de tapetes decorativos e de grande formato foi produzida pelos mais talentosos e qualificados artesãos portugueses da Ferreira de Sá.

Descansar no spa do The Oitavos

O The Spa do luxuoso hotel The Oitavos, em Cascais, lançou uma campanha para desfrutar da primavera e ao mesmo tempo celebrar a amizade. Com esta campanha será possível usufruir de dois programas diferentes: O Programa 2 por 1 (pelo preço de 1 tratamento será possível adquirir 2) ou o Programa Celebrate Friendship (2 amigos que vão ao mesmo tempo pagam apenas 1 tratamento). O preço do programa Celebrate Friendship é de €190.

Ir às compras nas Sample Sales da Chic by Choice

A Chic by Choice vai vender, pela primeira vez, alguns dos seus vestidos de coleções mais antigas numa sample sale até 31 de março, no seu espaço na Rua Castilho (39, 13.º A). Será possível comprar modelos de marcas como Just Cavalli, David Meister, Badgley Mischka, Temperley London, Missoni, BCBG Max Azria e Nicole Miller, entre outras, em tamanhos que variam entre o 34 e o 46. Além dos vestidos, será ainda possível adquirir acessórios como clutches, colares, brincos, etc., das marcas Mawi, Bauble Bar e Kotur.

Passear no Street Fest Martim Moniz

O mercado do Martim Moniz recebe nova edição do Street Fest, um evento dedicado à degustação de sabores e concertos ao vivo. Os artistas Dj Dady Dread, Mr. Bird, Rycardo e Lucky vão passear por este mercado urbano onde encontrará de tudo um pouco. As bancas dos sabores recebem casas como a Trinkaki, a Fritaria, a PizzaRua, a Creperia Cascais ou a Taste-a-Story. As portas do Street Fest abrem das 12 às 22 horas dos dias 1 e 2 de abril, a entrada é gratuita.