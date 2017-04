2016 | Leonardo DiCaprio, vencedor do Óscar de Melhor Ator com o filme "The Revenant", chega à passadeira Vermelha com Kate Winslet.

2015 | Julianne Moore, vencedora do óscar para Melhor Atriz com o filme "Still Alice", brilha na Passadeira Vermelha com um vestido da Chanel.

2014 | Melhor Atriz Secundária, Lupita Nyong'o com o filme "12 Anos Escravo" ficou na memória de todos devido ao seu vestido azul esvoançante.

2013 | Jennifer Lawrence tropeça quando vai receber o prémio de Melhor Atriz para o filme "O Guia para um Final Feliz".

2012 | Meryl Streep vencedora do Óscar de Melhor Atriz com o filme "Dama de Ferro" usa, desta vez, um vestido Lanvin.

2011 | Colin Firth vencedor da categoria de Melhor Ator com o filme "Discurso do Rei" com a sua esposa Livia Giuggioli.

2010 | Sandra Bullock na Passadeira Vermelha.

2009 | Kate Winslet, Sean Penn e Penelope Cruz na sala de imprensa da Cerimónia.

2008 | Javier Bardem é nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário com o filme "Este País Não é Para Velhos".

2007 | Helen Mirren's ganha o Óscar de Melhor Atriz com o seu desempenho no filme "Queen Elizabeth"

2006 | Reese Witherspoon brilha, na Passadeira Vermelha, com um vestido vintage da marca Dior e recebe o prémio de Melhor Atriz com o filme "Walk the Line".

2005 | Cate Blanchet, Morgan Freeman, Hilary Swank e Jamie Foxx

2004 | Charlize Theron, vencedora do prémio de Melhor Atriz, com um vestido Gucci na Passadeira Vermelha.

2003 | Nicole Kidman vence o Óscar de Melhor Atriz pelo seu desempenho no filme "The Hours".

2002 | Halle Berry com o Óscar de Melhor Atriz pelo seu desempenho no filme "Monster's Ball" com Denzel Washington, vencedor do prémio de Melhor Ator com o filme "Training Day".

2001 | Julia Roberts, com o então namorado Benjamin Bratt, depois de receber o prémio de Melhor Atriz pelo filme "Erin Brockovich".

2000 | Hilary Swank, vencedora do Óscar de Melhor Atriz pelo seu papel no filme "Os rapazes nunca choram" com Roberto Benigni.

1999 | Gwyneth Paltrow à chegada da Passadeira vermelha.

1998 | A vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária com a participação no filme "L.A. Confidential" chega aos Prémios da Academia com o marido Alec Baldwin.

1997 | Kristin Scott Thomas, nomeada para Melhor Atriz, e Juliette Binoche, vencedora do prémio de Melhor Atriz secundária, à chegada da Cerimónia.

1996 | Os vencedores do ano, Nicholas Cage, Mira Sorvino, Kevin Spacey e Susan Sarandon.

1995 | Tom Hanks com Rita Wilson. Hanks ganhou assim o segundo Óscar de Melhor Ator, desta vez com a sua participação no filme "Forrest Gump".

1994 | Tom Cruise e Paul Newman com o prémio pelo filme "A cor do dinheiro".

1993 | Emma Thompson a falar com os fãs na passadeira vermelha.

1992 | Jodie Foster e Anthony Hopkins com os seus prémios pela participação no filme "O Silêncio dos Inocentes"

1991 | Jeremy Irons chegou sozinho, mas foi para casa com o prémio de Melhor Ator pelo seu papel no filme "Reversal of Fortune".

1990 | Denzel Washington, vencedor do Óscar de melhor ator secundário com o filme "Glory" ao lado de Greena Davis.

1989 | Jodie Foster, vencedora do prémio de Melhor Atriz com o filme "The Accused" ao lado de Dustin Hoffman, vencedor do prémio de Melhor Ator com o filme "Rain Man".

1988 | Michael Douglas, vencedor do Óscar de melhor ator com o filme "Wall Street" com Cher, a vencedora de melhor atriz com o seu desempenho no filme "Moonstruck"

1987 | O apresentador Dustin Hoffman com o vencedor, Oliver Stone.

1986 | William Hurt com Anjelica Huston, Geraldine Page e Sidney Pollack

1985 | Sally Field com o Óscar de melhor atriz pelo seu desempenho no filme "Places in the Heart"

1984 | Shirley MacLaine com James L. Brooks e Jack Nicholson

1983 | Meryl Streep ganha o primeiro Óscar para melhor atriz. A curiosidade é que estava grávida de seis meses, uma circunstância ocultada pelo seu vestido de Christian Leigh, feito de ouro.

1982 | Warren Beatty, que escreveu, dirigiu e produziu o filme "Reds", ganha o prémio de melhor diretor.

1981 | Robert Redford leva para casa o prémio de Melhor Diretor pelo seu esforço na realização do filme "Ordinary People".

1980 | Sally Field e Dustin Hoffman fazem uma pausa depois de terem aceite os prémios de melhor representação.

1979 | Jon Voight e Jane Fonda com os Óscares de melhor atriz e ator com o filme "Coming Home"

1978 | Diane Keaton ganhou o Óscar de melhor atriz com o filme "Annie Hall" com o vencedor do Óscar de melhor ator, no mesmo ano, Richard Dreyfuss com o filme "The Goodbye Girl".

1977 | Sylvester Stallone com Eletha Finch e Faye Dunaway

1976 | "Voando sobre um ninho de cucos" foi o grande vencedor este ano, com Jack Nicholson e Louise Fletcher com os prémios de melhores atores. Neste ano, ganhou também o prémio de melhor filme

1975 | John Cassavetes com a esposa Gena Rowlands, ambos nomeados nesse ano, à entrada da mítica passadeira vermelha

1974 | Paul Newman e Joanne Woodward à chegada da carimónia.

1973 | Marlon Brando ganhou o prémio de Melhor Ator pelo seu trabalho em "O Padrinho". Ele pediu a Sacheen Littlefeather que recebesse o Óscar em forma de protesto contra o tratamento dado aos índios americanos pela indústria cinematográfica.

1972 | Donald Sutherland senta-se com Jane Fonda, que ganhou o prémio de Melhor Atriz.

1971 | Melhor atriz nomeada para "Love Story", Ali McGraw senta-se com o produtor do filme, o marido, Robert Evans.

1970 | Maggie Smith, vencedora da categoria de Melhor Atriz. Ainda hoje faz alguns papéis emblemáticos como o da Professora McGonagall de Harry Potter.

1969 | Barbra Streisand com o marido Elliot Gould. Streisand partilhou o prémio de Melhor Atriz com Katharine Hepburn.

1968 | Sonny e Cher deslumbram na passadeira vermelha

1967 | Steve McQueen nomeado para melhor ator no filme "The Sand Pebbles" com a sua mulher, Neile Adams.

1966 | Lee Marvin, Julie Christie, Shelley Winters e Martin Balsam apreciam a vitória, juntos.

1965 | Julie Andrews e Audrey Hepburn com o Óscar para o seu desempenho no filme "Mary Poppins".

1964 | Sidney Poitier com a apresentadora Anne Bancroft. O primeiro ator negro a ganhar um Óscar

1963 | Gregory Peck com o prémio de Melhor Ator com o filme "To Kill a Mockingbird" ao lado da apresentadora Sophia Loren

1962 | Natalie Wood nomeada para melhor atriz com o filme "Clamor do Sexo"

1961 | Elizabeth Taylor com o vestido Dior e o Óscar de Melhor Atriz no After Party

1960 | Tony Curtis e a esposa, Janet Leigh, chegam para a cerimónia.

1959 | Burl Ives com o prémio de melhor ator secundário; Susan Hayward com o prémio de melhor atriz; e David Niven com o prémio de melhor ator.

1958 | Joanne Woodward com o prémio de Melhor Atriz e o marido, Paul Newman.

1957 | Dorothy Malone e Anthony Quinn com os Óscares de melhores atores secundários.

1956 | Audrey Hepburn e Kelly no backstage da cerimónia.

1955 | Grace Kelly com o Óscar de Melhor Atriz pelo papel em "Amar é Sofrer".

1954 | Audrey Hepburn levanta o prémio de melhor actriz no filme "Feriado Romano". O evento foi realizado em Nova York no NBC Century Theatre.

1953 | Gloria Grahame à conversa durante a cerimónia onde ganhou o prémio de melhor atriz secundária no filme "Assim estava escrito"

1952 | Humphrey Bogart e sua esposa, Lauren Bacall. Bogart ganhou o prémio de Melhor Ator com o filme "Rainha Africana" naquele ano.

1951 | A atriz Josephine Hull recebe o prémio de Melhor Atriz Secundária

1950 | Kirk Douglas, nomeado para o prémio de Melhor Ator com o filme "Campeão", espera ser anunciado. No entanto, não ganhou o Óscar nesse ano.

1949 | Lew Ayres, com a nomeação do melhor ator, na companhia de Jane Wyman, vencedora do prémio de melhor atriz, à chegada da cerimónia.

1948 | Loretta Young com o filme "Ambiciosa" ganha o prémio de melhor atriz. Sobe ao palco com um vestido trabalhado.

1947 | Olivia de Havilland, com o prémio de Melhor Atriz com o filme " Só resta uma Lágrima".

1946 | Joan Crawford aceita o óscar de melhor atriz com o filme "A história de Mildred Pierce" enquanto recuperava de uma doença, na altura desconhecida

1945 | Os vencedores Bing Crosby, Ingrid Bergman e Barry Fitzgerald posam com seus Óscars no palco

1944 | Jennifer Jones, com o prémio de melhor atriz com o filme "A Canção de Bernadette" mostra seu Óscar à atriz Ingrid Bergman.

1943 | A atriz Greer Garson mostra seu Óscar ao produtor de filmes Louis B. Mayer no jantar dos prémios da Academia.

1942 | Cary Grant acompanhado de Rosalind Russell durante o jantar de cerimónia no Biltmore Hotel

1941 | Os melhores atores do ano, James Stewart " A História de Filadélfia" e Ginger Rogers com o filme "Kitty Foyle".

1940 | Vivien Leigh com o Óscar de melhor atriz para o filme "E tudo o Vento Levou"

1939 | Para aceitar o prémio de Melhor Atriz com o filme "Jezebel", Bette Davis optou por um vestido simples com uma saia de tule e um decote com plumas. Spencer Tracy, conquistou o prémio de Melhor Ator para "Cidade de Rapazes".

1938 | Luise Rainer, a primeira atriz a ganhar o Óscar pela segunda vez consecutiva

1937 | Luise Rainer com o Óscar de melhor atriz com o filme "Ziegfeld - O criador de estrelas"; Paul Muni com o prémio de melhor ator para o filme "A vida de Louis Pasteur" e Frank Capra com o Óscar de melhor diretor com o filme "Mr Deeds chega à cidade"

1936 | Bette Davis a segurar o seu primeiro prémio de melhor atriz, depois de dez nomeações. Desta vez com o filme "Perigoso"

1935 | Clark Gable com o prémio de melhor ator para o filme "Aconteceu numa noite". O filme também ganhou o prémio de melhor atriz por Claudette Colbert e melhor diretor por Frank Capra.

1934 | O apresentador Will Rogers com dois vencedores: Franklin Hansen (melhor banda sonora) e Frank Lloyd (melhor diretor)

1933 | Helen Hayes com o seu prémio de melhor atriz com o filme "O Pecado de Madelon Claudet"

1932 | Marie Dressler e Lionel Barrymore com o prémio de melhores atores.

1931 | Norma Shearer a aceitar o prémio de melhor atriz com o filme "O Divorciado"

1930 | Mary Pickford ganhou o Óscar de melhor actriz com o filme Coquette