Ge lados feitos à medida dos gostos mais exigentes e decorados de acordo com a temática da época transformam degustações em momentos divertidos. A Amorino Porto dedica uma edição limitada ao Halloween, que é composta por um cone com banho de chocolate no qual os sabores de gelado seleccionados são decorados com o temático desenho de abóbora e mini cones de chocolate com topping ou chantilly.