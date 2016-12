pub

Numa parceria com a Vanity Fair, a exposição "The Passion behind Perfection by Tanqueray Nº10" reconheceu dez ícones sob o conceito "The Perfect Ten", uma expressão inglesa usada para dizer que algo é perfeito. Foram várias as marcas e as personalidades que marcaram presença num evento, que decorreu em Madrid, para celebrar a exposição. Os dez ícones que inspiraram a exposição do Gin Tanqueray Nº10 foram a marca de luxo de automóveis Bentley; o consagrado designer de moda Lorenzo Caprile; a fina marca de porcelanas portuguesa da Vista Alegre; o estilo disruptivo da editora alemã Taschen; o artesanato vanguardista da joalharia Rabat; os inovadores relógios inspirados no movimento do mar de Ulysse Nardin; o olfacto requintado de Alberto Morillas; o serviço distinguido do Hotel Cotton House e, Diego Cabrera, o mixologista mais inovador do panorama atual.