Para onde vão os rostos conhecidos para recuperar energias ou simplesmente viajar? Surpreenda-se com as escolhas.

Dubai (Emirados Árabes Unidos )

O clã Kardashian não resiste a este destino nos Emirados Árabes Unido s e, em entrevista à revista Hello!, Kim Kardashian confirmou mesmo que é obcecada pelo destino e que quando vai com a mãe, Kris Jenner, ficam no hotel de cinco estrelas Atlantis Palm Resort. Também é o destino de eleição da família Beckham, da cantora Rita Ora ou da atriz Kelly Brook.





Riviera Francesa (França)

Kate Moss, Ashton Kutcher e Mila Kunis ou Heidi Klum são apenas alguns exemplos de celebridades que adoram as praias, os hotéis e a boa comida de que a Costa Azul dispõe. Em décadas anteriores, esta zona litoral do sul da França banhada pelo Mar Mediterrâneo , era a escolha de estrelas de cinema como Brigitte Bardot ou Elizabeth Taylor.





Havaí (EUA)

As praias paradisíacas do Havaí são as preferidas dos casais mais românticos como Rosie Huntington-Whiteley e Jason Statham ou Megan Fox e Brian Austin Green, e a ilha de Maui parece ser a preferida de personalidades como Oprah, Justin Bieber e Britney Spears.





Lago de Como (Itália)

É um dos sítios preferidos de George Clooney, que também elegeu uma cidade italiana para casar com Amal Clooney (Veneza). O Lago Como é uma villa do século XVIII para onde também vão nomes como Matt Damon ou Brad Pitt.





Rio de Janeiro (Brasil)

Madonna, Gerard Butler, Penelope Cruz e Javier Bardem são alguns dos célebres nomes que não resistem à famosa praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. É um verdadeiro paraíso tropical com caipirinhas e música.





Bondi Beach (Sydney)

É um dos destinos mais procurados pelos surfistas, mas também o destino de férias perfeito para Nicole Richie, Hugh Jackman, Paris Hilton ou Leonardo DiCaprio. O The Park Hyatt in the Rocks e InterContinental Hotel são as escolhas mais comuns.





Cabo San Lucas, México