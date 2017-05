10. Baía do Sancho, Brasil

Palmeiras, areia branca, sol e águas mornas é o que vai encontrar numa das colónias inglesas do Mar das Caraíbas. Visite a praia Grace Bay, considerada uma das 10 praias mais bonitas do mundo pela Condé Nast Traveler.

2. Rangiroa, Polinésia Francesa

Além de praias em pleno estado natural, Rangiroa tem a particularidade de ser o segundo maior atol do mundo (uma ilha de coral em forma de anel), atraindo milhares de mergulhadores todos os anos. Este é o sítio ideal para combinar desporto, natureza e relaxamento.

3. Anguilla, Caraíbas

Ainda pouco explorada, esta é uma das ilhas mais bonitas (e calmas) do Caribe. Não perca uma ida à Shoal Bay East e à Maundays Bay Beach. Encontrará praias praticamente desertas, onde vai conseguir desligar por completo.

4. Formentera, Espanha

Mesmo aqui ao lado, temos Formentera, localizada nas Baleares. Ideal para umas férias em família ou com os amigos, aqui vai encontrar águas cristalinas, divertimento e muito sol. A praia de Ses Illetes com as suas águas serenas é ótima para os miúdos.

5. Ilha do Príncipe, São Tomé e Príncipe

A biodiversidade é uma das imagens de marca da ilha, onde o turismo dá os seus primeiros passos. Os cenários são absolutamente genuínos e únicos. Dê um salto até à Praia do Inhame ou à Praia das Bananas.

6. Zanzibar, Tanzânia

Apelidada como a ilha de Freddie Mercury, Zanzibar apresenta-se como um destino exótico, mas também cultural. A praia de Mangapwani é a mais remota, mas a mais tranquila. A ilha das especiarias (como é conhecida) é banhada pelo Oceano Índico.

7. Madagáscar

Madagáscar é conhecida pela riqueza da sua fauna e flora. É imperdível uma visita à Ilha Saint-Marie e à ilha de Nosy Be.

8. Anse Source d’Argent, Ilhas Seychelles

Localizada na pequena ilha deLa Digue, esta praia é considerada uma das mais belas do mundo. As pedras graníticas, a areia branca, os tons azuis da água e a vegetação exuberante são o cartão de visita deste lugar.

9. Nova Caledónia, Melanésia

No Arquipélago da Melanésia fica a Nova Caledónia, um paraíso de florestas primitivas, lagos escondidos e praias com quilómetros de areal. Os recifes de corais são uma das principais atrações.

10. Baía do Sancho, Brasil

Mesmo ao lado da Baía dos Porcos encontra-se uma das praias mais visitadas do Brasil, onde o mar e a floresta se juntam. Os passeios de barco são uma atividade obrigatória para quem gosta de explorar.

11. Culebra, Porto Rico

É o diamante em bruto de Porto Rico e um sinónimo de puro relaxamento. Mergulhe nas águas cristalinas da Praia Flamenco. É possível alugar um barco e visitar as ilhas de Luis Peña e da Culebrita.

12. Whitehaven, Austrália

Pelas suas características morfológicas (devido à movimentação da areia que é muito fina), Whitehaven tem a particularidade de ter uma paisagem nova a cada momento, não sendo possível tirar duas fotografias iguais. A enseada de Hill Inlet é dos locais mais fotografados e bonitos do mundo.





Joana Pinheiro Rodrigues