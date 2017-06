One Love Manchester Concert em imagens

Ariana Grande com um coro

Take That

Ariana Grande fez um discurso emotivo durante o concerto solidário em homenagem às vítimas do atentado de Manchester, ocorrido a 22 de maio. ‘Quero agradecer muito a todos por terem vindo e por serem tão amáveis, forte e unidos. Amo-vos muito e acho que toda esta união e amor que vocês estão a demonstrar é o remédio que o mundo precisa neste momento’, revelou a cantora emocionada.

Para este concerto Ariana Grande conseguiu reunir nomes sonantes do panorama musical. Foi o caso de Coldplay, Katy Perry, Robbie Williams, Pharrel Williams,Justin Biber ou Miley Cyrus. De recordar que, momentos antes do grande concerto, a cantora visitou os sobreviventes do atentado que ainda se encontram hospitalizados.

Aqui ficam alguns dos melhores momentos do concerto: