1. "Narcos", Medellín, C olômbia

Criada em 2015, a série Narcos acompanha a vida do maior traficante de cocaína da Colômbia, Pablo Escobar. Não retirando mérito à qualidade da própria série, o sítio onde Narcos é filmada é um dos pontos a favor para quem vê a série. Por exemplo, o Parque de los Pies Descalzos, na cidade de Medellín (onde as crianças e os adultos são encorajados a passear sem sapatos) tornou-se numa atração com cada vez mais visitantes. Outro dos locais que se tornou parte do roteiro turístico da cidade é o bairro onde Escobar liderava o seu negócio, uma zona que hoje em dia valoriza as artes.





2. "Top of the Lake", Glenorchy, Nova Zelândia

Quando em 2013 a série "Top of the Lake" estreou não faltaram elogios às paisagens mostradas. A cidade de Glenorchy, situada a norte do Lago Wakatipu, já acolheu diversas produções, entre elas a trilogia "O Senhor dos Anéis". Se procura um local calmo onde pode apreciar a natureza, nadar na lagoa ou pescar no lago, este é o sítio. para os mais aventureiros, no local também se pratica paraquedismo, windsurf e skydiving.





3. "Westworld", Utah, EUA

Estreou nas televisões mundiais em outubro de 2016 e baseia-se no filme de 1973, Westworld. As montanhas rochosas de Castle Valley e Fisher Valley ficam muito próximas da cidade de Moab, o spot ideal para explorar os Parques de Arches e Canyonlands. Maravilhas geológicas que inspiraram obras literárias como Devil’s Garden, The Three Gossips e Dead Horse Point.





4. "Game of Thrones", Croácia, Irlanda do Norte, Islândia e Marrocos

A série mais vista no mundo inteiro, que estreou em 2011, já teve vários lugares de gravação. Esta é das séries que mais destinos oferece para inspirar as próximas viagens. Seja percorrer os caminhos de Ring Road na Islândia com o Jon Snow ou embarcar num passeio de dragão pelas cidades Essaouira e Ait Benhaddou, em Marrocos, a aventura está assegurada. Mas se preferir uma intriga medieval bem ao estilo das lutas de poder pela capital de Westeros, King’s Land, siga rumo a Dubrovnik, na Croácia. Aqui, pode caminhar pelas ruas de mármore da cidade e aproveitar as magníficas paisagens sobre o Mar Adriático. Na Irlanda do Norte, perca-se pela estrada de Dark Hedges e respire o ar das Faias com mais de 200 anos.





5. "Atlanta", Atlanta, EUA

Uma das estreias de maior sucesso, em 2016, Atlanta retrata a história de um jovem que desiste dos seus estudos para abraçar o papel de manager do seu primo rapper. Esta série é gravada na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos da América. Considerada a capital do hip-hop, tem inúmeras opções de locais para ouvir música, seja hip-hop, R&B, jazz ou indie rock, experimente uma paragem pelo Drunken Unicorn, o Apache Café ou o Smith’s Olde Bar. Mas não é apenas da música que vive Atlanta. Carregado de história, cultura e gastronomia, este é um ponto obrigatório: o antigo lar de Martin Luther King, pelas galerias de arte ao ar livre de Atlanta BeltLine ou pelo South City Kitchen, onde poderá terminar o dia com um jantar Sulista.



6. "The Bridge", Dinamarca e Suécia

Um dos mais recentes sucessos escandinavos, esta série policial mostra a história de dois detetives que investigam homicídios nas regiões fronteiriças da Dinamarca e Suécia. A série é gravada em Copenhaga e Malm ö, Dinamarca e Suécia, respetivamente .



7. "Peaky Blinders", Liverpool , Reino Unido

Gravada em Birmingham, Peaky Blinders é o verdadeiro drama de gangsters, passado durante a Primeira Guerra Mundial. Foi em Liverpool que a produção desta série encontrou os cenários perfeitos para retratar o período da história. Entre edifícios altos e de arquitetura marcante, os passeios estendem-se por Rodney Street e Powis Street marcadas pela arquitetura Georgiana. Também Croxteth Hall é um dos pontos mais importantes de Liverpool, com um jardim Vitoriano e uma reserva natural abertos ao público - um pequeno escape à agitação da cidade.



8. "Girls", Nova Iorque, EUA