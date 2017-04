O vídeo é dedicado a todas as mulheres e conta com a participação da cantora Soko.

Madonna lançou um vídeo dedicado a todas as mulheres que lutam pela liberdade. Foi lançado de propósito para o Dia Internacional da Mulher, tem 12 minutos e 47 segundos e chama-se 'Her Story'.





O início do vídeo arranca com a voz de Madonna dizendo: 'Bem-vindas à revolução do amor, á nossa recusa enquanto mulheres em aceitar esta nova era de tirania. Onde não só as mulheres estão em perigo, mas todas as pessoas marginalizadas, onde ser diferente é considerado crime. A revolução começa aqui.'.





O vídeo conta com oito capítulos e nele é possível vermos cartazes onde se podem ler as frases feministas 'We should all be feminists' e 'Women's Rights are Human Rights'. As músicas são da autoria de Madonna, David Chalmin e Libby Larkin.





Veja o vídeo na íntegra abaixo!