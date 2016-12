pub

Vem aí mais uma edição, a 27ª para sermos mais exatos, do STOCKMARKET , que se realizará nos dias 2, 3 e 4 de Dezembro, no Centro de Congressos de Lisboa (Antiga FIL), em Lisboa.

Os preços O preço dos bilhetes será de €5 bilhete individual diário, porém existirão diversos pacotes:



- Bilhete Preview, válido para 2 pessoas: €20

- Bilhete individual diário: €5

- Bilhete família diário, válido para 4 pessoas: €15



Menores de 11 anos, desde que devidamente acompanhados por adultos; pessoas com mobilidade reduzida com 1 acompanhante têm acesso gratuito ao certame.



Os bilhetes poderão ser comprados em qualquer balcão dos CTT, na bilheteira do recinto ou online através do site dos CTT

O STOCKMARKET traz uma oportunidade única de poder encontrar num único espaço tudo o que precisa a nível de moda e acessórios, para todas as ocasiões, das melhores marcas com preços e descontos únicos, que poderão atingir os 80%.



A decorrer no primeiro fim-de-semana do mês de Dezembro, esta será, com toda a certeza, a oportunidade o momento ideal para as compras de Natal e para encontrar aquelas peças de moda que farão brilhar na entrada em 2017.



Este grande evento de oportunidades de moda e acessórios, irá ter um conjunto de novidades nesta edição, como um espaço de restauração assegurado pelos parceiros pastéis de nata Aloma, bar Espumantaria, e os restaurantes Cevicheria, O Talho e um novo espaço também com a assinatura do chef Kiko, o Asiático; uma área de diversão infantil a cargo da Micolândia.



Agenda

STOCKMARKET manterá o seu formato habitual de 3 dias, abrindo portas na sexta-feira dia 2 de dezembro para a sessão de PREVIEW, com um valor de entrada superior, e sábado e domingo com as entradas com o valor standard:



- 2 de Dezembro, Sexta-feira: Preview 17h às 21h

- 3 de Dezembro, Sábado: 11h às 21h

- 4 de Dezembro, Domingo: 11h às 19h