Bamboo Garden é um spa que se encontra na Quinta das Lágrimas. É um casulo de tranquilidade que alia a melhor estética moderna a princípios ancestrais de equilíbrio entre corpo e mente.



Pode optar por diversos tratamentos:



1. Massagem com velas (80€)

Feche os olhos e imagine a sensação de um fio quente de vela derretida a escorrer lentamente pelo seu corpo. Benefícios: alívio do stress, insónia e cansaço, diminuição de dores, ativação da circulação sanguínea, aumento da nutrição da pele, dos tecidos musculares e eliminação de toxinas.



2. Banho de parafina pés e mãos (70€)

Consiste numa esfoliação e banho de parafina. Permite uma maior hidratação nas zonas mais secas do nosso corpo.



3. Massagem Pedro e Inês com Aromaterapia (95€)

Massagem de relaxamento lado-a-lado em sala de massagem dupla. Utilização terapêutica de óleos essenciais com efeitos específicos no corpo, mente e espírito, nomeadamente relaxar, aliviar o stress, acalmar, estimular, revigorar, desintoxicar, aliviar dores ou até mesmo aumentar a memória.



4. Massagem Bamboo Garden Spa (70€)

Esta massagem usa técnicas de todo o mundo, desde Do-In, Tui-Na, Shiatsu, terminando com um pouco de reflexologia para uma verdadeira sensação de leveza e bem-estar.



5. Casulo de Beleza (120€)

Tratamento de bem-estar absoluto para rosto e corpo numa atmosfera de equilíbrio proporcionada por óleos essenciais de lavanda, salva e petit grain. Inicia-se com uma esfoliação corporal com sais marinhos seguido de um mini facial.



6. Envolvimento Desintoxicante com lamas (70€)

Prepara a pele para outros tratamentos de corpo, eliminando toxinas e melhorando a circulação sanguínea. Recomendado antes de um tratamento de emagrecimento.



7. Chocoterapia –Envolvimento com chocolate (98€)

A chocoterapia é um moderno método que utiliza as propriedades benéficas do cacau com fins estéticos e terapêuticos. Consiste em fazer penetrar os princípios activos do chocolate na pele, através de uma massagem relaxante, para adelgaçar os contornos corporais. O cacau, no seu estado mais puro, tem propriedades estimulantes que proporcionam grandes doses de energia positiva. Contém altos níveis de antioxidantes naturais e exerce efeitos benéficos a nível cardio-circulatório e psicológico.