Boa música ao ar livre, diversão e bebidas refrescantes. É o que vai poder encontrar em mais uma edição do Somersby Out Jazz. Conheça as novidades desta edição.

Os concertos vão ter lugar ao domingo entre os meses de maio e setembro, onde poderá ouvir não só jazz mas também ritmos como funk, hip-hop ou soul. Os jardins de Lisboa servirão de palco àquele que é o maior festival gratuito de música ao ar livre.





Este ano, também a vila de Cascais receberá o evento no último sábado de cada mês. Em maio, o festival decorrerá no Jardim da Torre de Belém (dias 7, 14, 21 e 28), no Jardim do Campo Grande (dias 4, 11, 18 e 25) em junho, no Parque Eduardo VII (dias 2, 9, 16, 23 e 30) em julho, no Jardim da Estrela (dias 6, 13, 20 e 27) em agosto e no Parque Tejo (dias 3, 10, 17 e 24) em setembro. Em Cascais, o Somersby Out vai passar pelo Parque Marechal Carmona (27 de maio), pela Praia da Azarujinha (24 de junho), pelos Jardins do Casino (29 de julho) e pelo Jardim da Parada (dia 26 de agosto).





Entre os artistas já confirmados estão nomes como Desidério Lázaro Quarteto, Real Rockers, Baba Soul, Tayob J, Vaarwell, The Amplectors, Lokomotiv e Dj Rykardo.