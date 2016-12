Chama-se LuMee. É a primeira capa para móvel do mercado com um sistema de luzes led incorporado na própria capa para que as selfies sejam ainda mais perfeitas e luminosas. Pensada pelo fotógrafo profissional Allan Shoemake, chegou agora à Península Ibérica mas desde 2014 que é a melhor amiga de celebridades como Kim Kardashian, Adele, John Legend, Paris Hilton, Eva Longoria, Paris Hilton, Demi Lovato, Lindsay Lohan e até mesmo Hillary Clinton.





A principal função da LuMee é iluminar a imagem, mais propriamente para conseguir a selfie perfeita. Neste momento está disponível para os modelos de iPhone 5 /5s /SE, 6/6s, 6 Plus /6s Plus e para Samsung Galaxy s6 (não Edge).