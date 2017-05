São 11 hectares com jardins à beira-mar, cinco piscinas, três campos de ténis e um de paddle, um restaurante e um bar, um wellness center que abriga um dos cinco melhores Centros de Talassoterapia do mundo e um Longevity Medical Spa. O Vilalara Thalassa Resort, em Porches, tem mais de 40 anos mas se nos dissessem que tinha aberto há um mês, acreditávamos. Tudo está impecavelmente preservado, dos jardins aos quartos, das piscinas ao bar, e até as escadas que nos levam à praia que banha este resort, a Praia da Cova Redonda (mais conhecida por Praia das Gaivotas), estão perfeitamente enquadradas com a paisagem.

Decorados pela algarvia Sofia Andrez, designer de interiores, alguns dos quartos (são 111 no total) têm vista sobre a praia e as suites nupciais têm a particularidade de possuir um jacuzzi mesmo atrás da cama, sendo inclusive a escolha de celebridades internacionais como Ronan e Storm Keating.

Para desfrutar de uma vista sobre o mar, o melhor sítio do resort é a zona do bar e do restaurante B&G, que está a cargo do chef executivo Pedro Sequeira desde janeiro. Na nova carta, concebida com o apoio do chef Michelin Leonel Pereira, é possível encontrar deliciosas entradas como escalope de foie gras com chocolate negro de São Tomé, pão de beterraba, molho de avelã (€16) e pratos como peixe-galo suado com abóbora e legumes braseados, molho de funcho e kafir (€25) ou barriga de leitão cozida durante 26 horas com maçã assada em duas texturas, micro legumes glaceados com molho balsâmico e figos secos do Algarve (€24). Para sobremesa, é difícil escolher entre o soufflé de Grand Manier com segmentos de laranja de Silves, gelado de baunilha (€12) ou o parfait de lima e iogurte, geleia de hortelã, crumble de amêndoa, gelado de gengibre (€8).

Mas uma das razões porque o Vilalara Thalassa Resort é um dos mais procurados resorts do Algarve é o Centro de Talassoterapia, um dos poucos que existem em Portugal e um dos mais antigos. Entrevistámos Vanda Janeiro, Spa Manager, para saber mais sobre os benefícios da talassoterapia.

Quais são as bases da talassoterapia?

O principal ingrediente da talassoterapia é a água do mar, verdadeira fonte de elementos vitais. Quando utilizada sob a sua forma natural, aquecida entre os 35º e os 40º, provoca uma vasodilatação periférica que favorece a absorção dos elementos minerais nela contidos e que a tornam similar à composição do plasma humano, nomeadamente cloro, sódio, enxofre, magnésio, sulfato, fosfato e carbono, aos quais se associa o plâncton.

Quais são os principais tratamentos talassoterapêuticos?

Banhos retemperadores em piscinas dinâmicas, hidromassagens, duches com jatos de água a baixa ou alta pressão, hidroginástica e envolvimentos de algas são alguns dos tratamentos disponíveis. Antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, convidamos a realizar uma consulta médica de talassoterapia com a finalidade de estabelecer um plano personalizado que contemple os tratamentos indicados para cada cliente mediante a sua condição clínica e objetivos.

Quais são os maiores benefícios para quem realiza este tipo de tratamento?

A talassoterapia tem inúmeros benefícios para a saúde. Destacamos alguns deles.

Combate problemas de stress, insónia, depressão e fadiga. O próprio ambiente envolvente dos centros de talassoterapia (praia, sol, clima ameno, entre outros) desempenha um papel importante nesta questão.

Previne e combate a flacidez e a celulite, melhorando a elasticidade dos tecidos e travando o envelhecimento da pele.

Ajuda a tratar patologias dermatológicas, em particular a psoríase.

A água do mar possui um efeito analgésico, ajudando a diminuir a dor tanto a nível geral como em zonas específicas do corpo (coluna vertebral e extremidades).

Melhora a respiração, sendo especialmente benéfica no caso de afeções respiratórias como asma, bronquite, rinite e sinusite.

É indicada para problemas do aparelho locomotor como reumatismos crónicos, osteoporose e patologias da coluna vertebral.

Qual é o mínimo de dias que é preciso ficar no Spa para um programa "simples" de detox, por exemplo?

De modo a promover o resultado, sugerimos programas com 6 dias de cura associados a tratamentos intensivos de corpo (drenantes, refirmantes ou anticelulíticos). A imersão do corpo em água do mar favorece a transferência de substâncias entre a água e o nosso corpo através da pele, ajudando a estimular a circulação, a promover a elasticidade da pele, a reduzir a celulite e a redefinir a silhueta. No Vilalara, pode ainda encontrar uma oferta única em que a Talassoterapia se associa a tratamentos Medical Spa como Ozonoterapia, Mesoterapia ou Médica Corporal.

Onde? Praia das Gaivotas, Alporchinhos, Porches 8400-450 Lagoa - Algarve, Portugal

Quanto? Estadia para uma noite a partir de €118.