A mansão de Studio City foi construída nos anos 30, tem um estilo bastante rústico e foi adquirida por Leonardo DiCaprio em março de 2014. Esta era considerada uma das suas mais modestas propriedades.



Ao todo, existem quatro quartos, três casas-de-banho, uma sala de estar e de jantar com lareira e uma cozinha altamente equipada. O quarto principal da casa tem janelas viradas para as traseiras, com vista para o jardim e piscina. O interior da casa é todo decorado em tons neutros e com chao em madeira.



Consta que o ator norte-americano terá também posto à venda uma outra casa que tem na praia de Malibu, curiosamente na mesma altura em que se falou que estaria sob pressão depois de ter sido revelado pela CBS (canal de televisão norte-americano) que sua instituição, a Leonardo DiCaprio Foundation, teria recebido doações provenientes de um esquema fraudulento.