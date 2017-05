Ir ao concerto de Caetano Veloso no Casino do Estoril

Desfrutar do Somersby Out Jazz

Jazz, soul, funk e hip-hop são alguns dos ritmos que voltam a colocar Lisboa e Cascais a dançar ao longo do verão da nova edição do SOMERSBY OUT JAZZ. De maio a setembro, ao domingo, os mais belos jardins de Lisboa vão encher-se de música, mas também a vila de Cascais recebe aquele que é maior festival gratuito de música ao ar-livre um sábado por mês. Neste domingo, dia 14, é a vez de Willow e DJ Kaspar tocarem no Jardim da Torre de Belém.





Ir a um afterwork 3,2,1 Hora Aperol

A 1ª Edição do Roteiro #3,2,1 Hora Aperol chegou para refrescar os finais de tarde de verão. O aperitivo italiano mais famoso do mundo traz à capital a ‘#HoraAperol’ que são afterworks com o Aperol Spritz, tapas e música, a decorrer todas as quintas-feiras, num espaço em Lisboa, durante os meses de maio, junho, julho e setembro.





Provar a nova carta do Ipsylon Restaurante & Bar

O Ipsylon Restaurante & Bar do Hotel The Oitavos lançou a nova carta de primavera da autoria do Chef Cyril Devilliers que estará disponível todos os dias aos jantares das 19h às 22.30h. No novo menu há pratos como risotto de carnarolli, ostra gratinada e flocos, soja e wasabi ou creme de Abacate, rabanetes e enguia marinada e grelhada.





De regresso aos palcos portugueses, o cantor brasileiro Caetano Veloso passa pelo Casino Estoril nos dias 16 e 17 de maio para nos embalar com algumas das suas músicas mais icónicas. O concerto decorre no Salão Preto e Prata às 21h30, e só já estão disponíveis entradas para dia 17. Bilhetes de €80 a €120.





Saborear os pratos Chef Daniel Estriga no Martinhal Cascais

Após o sucesso do jantar realizado em Sagres, Daniel repete o menu, mas desta vez no Martinhal Cascais. O jantar acontece dia 12 de maio e conta com oito pratos harmonizados com vinhos Ninfa. O preço por pessoa é de €70 (já com vinhos) e haverá oportunidade de provar pratos como Polvo da Linha, Gladiador dos Mares, Choco de Setúbal, Sabor a férias em Porto Côvo, Nem só de pão vive o Alentejo ou Cavala do Infante.