Portas Abertas na Fundação Calouste Gulbenkian

para mais uma edição da iniciativa Portas Abertas, um dia especial para visitar a Fundação e participar nas várias atividades de entrada livre que vão ter lugar ao longo de todo o domingo, dia 19.



Cinco concertos pelos jovens e promissores instrumentistas Rising Stars, duas oficinas para famílias, um documentário, um concerto pelo Coro Estágio Gulbenkian e outro pela Camerata da Academia de Música de Lisboa. São estas as propostas da Gulbenkian Música para mais uma edição da iniciativa Portas Abertas, um dia especial para visitar a Fundação e participar nas várias atividades de entrada livre que vão ter lugar ao longo de todo o domingo, dia 19. Livraria-bar Menina e Moça



É o novo spot lisboeta a visitar. Na Menina e Moça, a nova livraria-bar da cidade, os livros convivem em harmonia com a deliciosa ementa onde as empadas, folhado de pato e bola vegetariana são as verdadeiras estrelas da carta. Há livros e secções para todos os leitores, do Camões ao Cesário Verde, do Lobo Antunes ao Sousa Tavares, de títulos de poesia ao romance, da História de Portugal à gastronomia. Ocupa o 40 e o 42 da rua Nova do Carvalho, e está aberta de terça ao domingo, das 12h às 02h.

Oficina de Chucrute n’O Apartamento

A 18 de Fevereiro, o espaço d’O Apartamento recebe o workshop Oficina do Chucrute, que vem do Porto pela mão de Hugo Dunkel (fundador da associação de consciência alimentar LOCAL). Hugo é um perito em fermentados, do kefir à cerveja, e o chucrute, uma conserva de repolho fermentado, vai estar no centro deste workshop. As inscrições estão abertas para dois turnos diferentes, de três horas cada.

Adriana Calcanhoto na Quinta das Lágrimas

Ligada à história de amor de D. Pedro e D. Inês de Castro, este emblemático sítio em Coimbra recebe um Congresso dedicado ao Amor. Dia 18 de fevereiro, ao longo do dia decorrerão conversas e workshops, música e leituras no hotel Quinta das Lágrimas, que todos os anos pela altura do Dia dos Namorados organiza este congresso.

A cantora e autora brasileira Adriana Calcanhotto irá falar das cartas de amor e da sua importância na literatura. O almoço será acompanhado por um momento musical do cantor lusodescendente Pierre Aderne. Há um pacote especial de estadia para este dia.

Mega sessão de Coaching ao vivo no Coliseu dos Recreios

No dia 19 de fevereiro, às 19h00, o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, será palco de uma mega sessão ao vivo de Coaching e Inspiração com Mário Caetano, Life&Business Coach português, que ao longo dos últimos oito anos ajudou milhares de pessoas a desbloquearem os seus problemas, trazendo clareza e inspirando as suas vidas. Bilhetes à venda aqui.

Encontrar o Sol no Teatro São Luiz

Uma peça de Edward Albee com encenação Ricardo Neves-Neves, Encontrar o Sol aborda temas como o desamor, a velhice, a perda e a exclusão . A cena desenrola-se numa praia, onde se juntam quatro casais com relações intrincadas (dois dos casais, os maridos, já foram namorados, moram com as mulheres, mas continuam a amar-se). A peça estreia 17 de fevereiro e permanece em cena até 25 de fevereiro (quarta a sábado às 21h00, domingo às 17h30).

Los Carpinteros nas Carpintarias de São Lázaro

Valdés e Sánchez, reconhecida dupla cubana, vão expor nas Carpintarias de São Lázaro , em Lisboa (rua de são Lázaro, 82). Patente nas Carpintarias de São Lázaro de 18 de fevereiro a 1 de maio de 2017, a instalação apresentada é uma cristalização do tempo, naquele que é o segundo primeiro a seguir a uma explosão .