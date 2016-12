pub

Estivemos no lançamento do livro 'Mariana num mundo igual' da atriz Mariana Monteiro, no Colégio Integrado Monte Maior, em Odivelas, e falámos com seis crianças sobre o tema do livro - a (des)igualdade de género. "Mariana num mundo igual", inclui, para além do livro infantil homónimo – escrito pela atriz em co-autoria com Narciso Moreira e o projeto Betweien, Lda – uma peça de teatro, que é a adaptação da narrativa do livro à dramatização e que vai correr as escolas do país. Assim, a apresentação transformou-se numa peça de teatro com dois protagonistas e decorreu num espaço do colégio para mais de 400 crianças.



Este projeto, direcionado para as crianças que frequentam o ensino básico, surge no seguimento das funções que a atriz assume na promoção e defesa da Igualdade de Género. Com o livro, a atriz Mariana Monteiro pretende educar as crianças para a igualdade e a liberdade

Todas as escolas do ensino básico poderão receber este projeto ora com a apresentação do livro ora com a exibição da peça de teatro.



A par deste lançamento, conversámos com 6 crianças entre os seis e os dez anos, para saber o que pensam sobre os temas do projeto, e perguntámos-lhe não só acerca do ensinamento da história, mas sobretudo acerca de temas tão simples (e fracturantes) como as diferenças de sexo, as profissões e as brincadeiras. Veja o vídeo.